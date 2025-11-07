貨艙門忘了鎖！大貨車路口左轉「上百瓶啤酒」跳車…滿地啤酒畫面曝

記者吳泊萱／台中報導

大貨車貨艙門忘了鎖，過彎掉出上百瓶罐裝啤酒。（圖／翻攝畫面）

台中梧棲區發生貨物掉落事故，今日（7日）中午11時許，一輛載運酒類的大貨車因貨艙門忘了鎖，導致司機左轉時，上百瓶罐裝啤酒被甩出艙外，啤酒流滿地，幸好沒有造成人員傷亡。警方獲報到場依《道路交通管理處罰條例》開單舉發，可處3000元至1萬8000元罰鍰。

大貨車貨艙門忘了鎖，過彎掉出上百瓶罐裝啤酒。（圖／翻攝畫面）

路口監視器拍下，載運酒類的白色大貨車沿台灣大道左轉港埠路，結果車身剛轉正，左側貨艙門突然敞開，好幾箱罐裝啤酒接連掉出車外，啤酒流滿地，後方車輛見狀趕緊煞停，現場一片狼藉，幸好未造成人員傷亡。

上百瓶罐裝啤酒掉滿地，相關單位到場清理，警方協助交通管制。（圖／翻攝畫面）

警方調查，大貨車司機王男（32歲）忘了鎖上貨艙門引發掉落物事故，當場依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款「所載貨物脫落、掉落」開單舉發，可處3000元至1萬8000元罰鍰。

