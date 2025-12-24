貨車化身「移動烤肉車」 沿途飄香邀民眾共享美味
台東縣 / 綜合報導
台灣以「充滿人情味」聞名，20日有一群從綠島到台東參加廟會的人，因為烤肉烤到一半要轉點，竟然直接把整個烤爐搬上小貨車，變成一台移動烤肉車，還沿路邀請騎士及駕駛們一同享用，不只飄香更飄出濃濃人情味，但警方也提醒，這個行為已經違法，最高可開罰1萬8千元。
當事民眾：「欸大哥，吃一塊啦來啦，吃一下啦，新年快樂啦。」車上的人熱情招呼，肉片在烤網上散發陣陣香氣，貨車一秒化身露天烤肉車，當事民眾：「遇到了，遇到了，遇到了，遇到了，來啦，吃一塊啦。」
騎士阿伯害羞揮手致意，一遇到紅燈，他們又再度發出邀情，雖然阿伯還是沒下車，但烤肉卻先香到後車乘客，後車副駕駛VS.當事民眾：「(啊是熟了沒啦)，有啦有啦，來來來來來。」
白車副駕駛被香味吸引，半個身體都探出車外，見還是沒人來享用，他們又把目標轉移到，一旁機車後座的妹妹身上，當事民眾：「快點，快快，特殊欸，人生的第一次欸。」
大口享用香噴噴的烤肉，其實這台移動烤肉車，是特別從綠島到台東參加廟會，當天烤到一半因為要轉點，想說路途不遠才會沿路繼續烤，順便送愛心，當事人陳先生：「現在社會跟世界那麼，前陣子又有那個殺人的事件，這麼惶恐，大家歡樂一下，這種歡樂的場面還有這種人情味，現在社會已經很少了啦。」
畫面一出，不少網友大讚好有人情味，羨慕直呼好想遇到，還有人幽默表示，世界破破爛爛烤肉一人一半，但警方也提醒，這個行為已經違法，台東縣警局交通隊分隊長黃丞維：「汽車載客時，乘客應坐於車廂內不得坐於車斗，若有不依規定負載形式，將依道路交通管理處罰條例第30條規定，處汽車駕駛人新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。」
移動烤肉車不只飄香，更飄出濃濃人情味，但還是呼籲民眾，千萬別模仿，畢竟安全第一。
