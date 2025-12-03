貨車卸貨門沒關！撞斷紅綠燈桿 電線散落滿地

宜蘭縣 / 綜合報導

昨(2)日上午在宜蘭縣五結鄉，一輛貨車因為沒有把卸貨門關好，結果直接將路邊的紅綠燈撞斷。

畫面中可以看到，一輛貨車行駛在田間小路上，不過仔細看，貨車側邊的藍色卸貨門，竟然沒有關上，下一秒，門板瞬間撞倒紅綠燈桿，整輛車也跟著往旁邊偏移，紅綠燈桿整根從底部斷裂，好幾條電線也被扯斷，散落一地，幸好駕駛沒有大礙，事故也沒有造成其他人員受傷，至於相關的肇事責任，警方仍在釐清當中。

