貨車卸貨門沒關！撞斷紅綠燈桿 電線散落滿地

宜蘭縣 / 綜合報導

昨(2)日上午一輛貨車行經宜蘭五結鄉的一處路口時，因為車輛右側的卸貨門沒關好，竟然直接撞斷路邊的紅綠燈桿，電線也被扯落，就連一旁的住宅圍牆也被撞壞。雖然事故沒有造成人員受傷，不過駕駛這樣危險開上路的行為，警方也將依法開罰最高6千元。

一輛貨車行駛在田間小路上，不過仔細看，貨車側邊的藍色卸貨門，竟然沒有關上，下一秒，門板瞬間撞倒紅綠燈桿，貨車車頭彈跳了好大一下，整輛車跟著往旁邊偏移，紅綠燈桿整根從底部斷裂，連帶著好幾條電線也被扯斷，散落一地，就連旁邊的廣角鏡也受到波及，不停左右晃動。民眾說：「(在菜園)聽到碰一聲，不知道哪裡(出車禍)我爬起來看，我也沒看到人啊，有一根桿子倒掉。」民眾VS.記者說：「貨車的門沒有關然後去撞到，他們的(貨運)公司在那邊，都要在這邊送貨。」

車禍事故2日上午11點多發生在，宜蘭縣五結鄉的三結東路和三結二路口，因為貨車駕駛下貨後，沒有把右邊的卸貨門關好，導致紅綠燈桿直接被擊落，車輛還直接撞上一旁住家的圍牆。

重新回到事發路口，現場已經裝上新的紅綠燈桿，工程人員爬上梯子，正在重新接回掉落的電線，號誌燈也已經恢復正常。宜蘭縣羅東分局二結所所長余丞軒說：「朱姓駕駛經檢測無酒精反應，經查該行為人已違反道路交通管理處罰條例，第30條之1第1項，處汽車駕駛人新台幣1000元以上，6000元以下罰鍰。」

駕駛因為一時大意，沒有將門確實關閉才會釀禍，雖然沒有造成人員受傷，但影響到道路安全，還是得吃上罰單。

