貨車司機拒檢台64狂飆逃逸 蘆洲警祭15張罰單金額曝光
新北市蘆洲區20日清晨發生一起驚險的拒檢逃逸事件，一輛小貨車在路中央無故暫停，員警正欲上前盤查時，駕駛竟加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛瘋狂違規，並一路狂奔上臺 64 線快速道路。蘆洲警方事後檢視沿途違規影像，共計對該車逕行舉發 15 件違規，總計將面臨新台幣 10 萬 7400 元罰鍰。
蘆洲分局表示，事件發生在今日凌晨 2 時許，三民派出所員警執行巡邏勤務時，在蘆洲區長榮路與光明路口發現一台小貨車無故停等在路中央。員警上前查看狀況時，駕駛卻拒絕攔查，突然加速逃逸。警方隨即通報攔截圍捕。
該貨車在逃逸過程中，無視交通法規，不斷闖紅燈、逆向等危險駕駛行為，嚴重影響用路人安全，隨後加速駛往臺 64 線快速道路。警方在事後追查，依據該車沿途違規影像，共開出 15 張罰單。此外，警方已鎖定車主，將通知車主到案說明，並依其危險駕駛的行為，依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。
看更多 CTWANT 文章
公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆完粗口開新IG 遭抓包「道歉全刪了」
義大利「時事披薩店」現況曝！老闆看台人上門感動快哭 大票網友罵爆
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 愛情長跑10年「挺過鼻咽癌低潮」
其他人也在看
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 21 小時前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
鴻海 Model A 即將升級登場！主打寬闊大空間 鎖定純電 MPV 市場而來
備受期待的 HHTD25 鴻海科技日將於 11 月 21 日盛大開幕，近日官方也透過社群媒體釋出最新預告，其中便包括在去年活動首度現身的純電 MPV 車款 Model A，預計將以更加接近量產的全新樣貌再度登場，成為 HHTD25 鴻海科技日的焦點車款。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 3 小時前
頂規油電版不到102萬！Ford全新休旅Territory亮相，能成為新一代神車嗎？
「這是福特六和的決心，也是誠意。」昨（18）日，Ford總代理福特六和旗下全新國產中型休旅Ford Territory正式亮相，宣告品牌在油電市場的新篇章。福特六和營銷服務處副總經理黃品森宣布，頂規1.5T Per4mance Hybrid車型以 預接單價101.9萬元（含舊換新與貨物稅補助）推出，更提供超越同級約50萬元的配備價值，強勢進攻台灣中型SUV市......風傳媒 ・ 1 天前
TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業
（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 […]引新聞 ・ 1 天前
天冷「熱車再開」傷引擎 汽車大廠揭正確做法
近日入秋最強冷空氣報到，全台明顯轉冷，不少民眾好奇，天冷開車前需不需要熱車？對此，汽車大廠表示，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果；若長時間原地怠速熱車容易傷害引擎，還會產生廢氣對環境造成威脅。中時新聞網 ・ 1 天前
陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車
中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民...聯合新聞網 ・ 1 天前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 22 小時前
保時捷 Cayenne 電動版登場！售價 419 萬起 支援無線充電、Turbo 車型破千匹馬力
保時捷Porsche繼首款電動休旅Macan Electric之後，迎來第二款驚豔之作Cayenne Electric，這也是品牌在豪華休旅市場邁向純電化的重要里程碑，未來電動車與油車將採並行販售，隨著全球正式發表，台灣原廠也立即宣布接單，售價419萬起，預計明年第三季導入。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
恐怖尾隨! 不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 1 天前
韓系越野新星 Hyundai Crater挑戰Bronco、Land Cruiser
Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，這款概念SUV將於11月20日在洛杉磯車展正式亮相。不同於現行Hyundai休旅車多走城市或家庭舒適取向，Crater以硬派越野為核心DNA，被視為品牌首次正式挑戰Ford Bronco、Jeep Wrangler、Toyota Land Cruiser等越野名將的作品。Crater也被推測為未來XRT性能越野車型的設計基礎，象徵Hyundai將進入更具野性與探險精神的產品領域。Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，象徵品牌將進入更具野性與探險精神的產品領域。從官方預告圖可以看到，Crater擁有短前後懸、大角度離去角與厚重大輪拱，展現出真越野車的架勢。Pixel風格的LED頭燈延續Ioniq系列家族語彙，但搭配方正、結實且接近軍事風格的車身線條，視覺衝擊感比過去XRT車型更強烈。封閉式水箱罩與平整外板也暗示了電動化可能性，但目前Hyundai仍未證實其動力規格。若未來投入量產，市場預期可能提供燃油與油電選項，以對應Jeep與Ford在燃油引擎越野市場的強勢定位。 現代過去推出過Santa FeCarture 車勢文化 ・ 1 天前
玩勁戰就是要改！ 七代戰Yamaha Cygnus X 125 改裝五大建議
歷代勁戰都是改裝界指標車款，剛交車上路的七代勁戰Cygnus X 125要怎麼改？ 需要注意那些重點？有哪些基本觀念？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前
TOTOTA推出2026年式GR Corolla小改款，結構與冷卻系統全面強化並提升音響水準加料不加
小小的微整型讓神車戰鬥指數大增，TOYOTA旗下的TOYOTA GAZOO Racing今日針對日本市場推出了性能掀背車GR Corolla的2026年式小改，全車進行一系列升級，包括更堅固的車身結構、更好的引擎冷卻系統，以及升級的音響系統。重點是該公司承諾加料不加價。6速手排的RZ車型日本售價為568萬日圓（新台幣約118萬），8速自排車型為598萬日圓（新台幣約124萬）。汽車日報 ・ 16 小時前
全新Ford Territory登場 預售價不到110萬！福特首款國產油電SUV 配備誠意滿滿
（文／Jason Chen）終於來了！台灣福特六和（Ford）今（18）日正式展開全新休旅「Territory」預售，此次率先公布1.5T渦輪油電旗艦車型的預售價，不僅具有245匹最大馬力、平均油耗20km／L的表現，預售價更開出109.9萬（搭配舊換新補助最低101.9萬），配備上也誠意滿滿，包括雙12.3吋儀表、雙前座通風椅、手機數位鑰匙2.0通通有，預計最快今年底就能首批交車！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前