貨車司機癲癇頻發作！基隆長庚1治療免開腦

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▲有患者因為癲癇反覆發作，甚至造成車子自撞，吃藥也無法控制，經醫療團隊評估，採用迷走神經刺激術提供協助。（示意圖／取自pixabay）

[NOWNEWS今日新聞] 一名56歲的大貨車司機多年來飽受癲癇發作所苦，即便服用多種抗癲癇藥物，仍難以完全控制。某次在工作途中突然發作，造成車輛自撞，雖未波及他人，卻讓個案對開車充滿恐懼，也擔心會失去工作。基隆長庚醫院外科團隊則以「迷走神經刺激術」替患者提供另一種治療途徑。

癲癇是腦部神經細胞異常放電造成的疾病，多數患者可透過藥物穩定控制；但仍有一部分患者即使嘗試2種以上合適藥物，仍反覆發作；臨床上稱為「頑固型癲癇」。

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基隆長庚醫院腦神經外科醫師傅冠豪提到，若以手術方式進行，患者除了可能受傷，也常面臨就學、就業、交通與人際生活的種種限制。醫師說，通常會以不斷調整、更換藥物，若懷疑有明確病灶，則需面對更複雜的評估，甚至顱內電極監測或開顱手術，然而並非每位患者都適合，常讓患者與家屬感到猶豫及壓力。

迷走神經刺激術免開顱 醫：不是立即根治

傅冠豪指出，迷走神經刺激術（Vagus Nerve Stimulation, VNS），為不適合開顱切除手術、或曾接受手術但效果有限的頑固型癲癇患者，提供另一種治療途徑。

手術會在左側鎖骨下方皮下植入類似心律調節器的脈衝產生器，再以導線連接左側頸部迷走神經，定期給予微量電刺激，協助調節腦部異常放電。傅冠豪表示，並非立即根治癲癇，而是透過持續刺激，逐步降低發作的頻率與嚴重度。

經神經內科與神經外科共同評估後，傅冠豪說，因為個案確認不適合開顱切除手術，因此選擇植入迷走神經刺激術。手術順利完成後，團隊持續在門診調整刺激參數，並搭配藥物治療。

基隆長庚說，截至目前為止，已完成4例VNS植入手術，患者症狀皆獲改善、恢復日常工作生活。若癲癇患者規則服藥仍反覆發作，或發作已影響工作、交通安全與日常生活，建議及早至神經內科或神經外科門診諮詢，透過完整檢查與團隊討論，找到最適合個人的治療方式。

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