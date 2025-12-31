貨車司機隧道狂按喇叭！還吐檳榔渣攻擊 吃4萬罰單

一起因行車速度引發的道路糾紛，最終演變成刑事案件。去年10月間，化名阿哲的大貨車司機駕車行經北部某處隧道時，遭遇一起令他付出代價的行車衝突。

事發當日，阿哲駕駛大貨車進入隧道後，發現前方小客車行駛速度緩慢。根據法院調閱的行車記錄器畫面顯示，阿哲在隧道內對前方車輛連續按了3次喇叭，試圖催促對方加快速度。然而這樣的舉動並未獲得預期效果，反而使雙方關係更加緊張。

當兩車駛出隧道，小客車在路口停等紅燈之際，阿哲的大貨車從旁經過。就在此時，行車記錄器清楚錄下咚咚聲響，隨後小客車的前擋風玻璃上出現檳榔渣掉落的畫面。小客車駕駛隨即驅車前往警局報案，警方到場勘驗發現，車輛後方布滿檳榔汁噴濺痕跡，擋風玻璃上仍有檳榔渣殘留。

面對指控，阿哲在法庭上否認犯行。他辯稱當時因趕著送貨，才會對龜速行駛的前車按喇叭提醒，但雙方出隧道後便各自離去，他並未朝小客車丟擲任何物品。

台北地院法官經審理後指出，事發地點上方並無樹枝或其他可能掉落檳榔渣的障礙物，當時僅有阿哲的大貨車從小客車旁經過。考量雙方在隧道內已發生行車糾紛的背景，阿哲明顯具有對小客車駕駛丟擲檳榔渣的動機。

法官認為，阿哲僅因前方駕駛車速過慢，就刻意丟擲檳榔渣的行為，依社會一般認知屬於蔑視他人、貶抑人格尊嚴的舉動，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，足以貶損小客車駕駛的社會評價。

最終，台北地院依強暴侮辱罪判處阿哲拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。這起案件再次提醒用路人，道路上的情緒管理至關重要，一時衝動的行為可能導致難以承受的法律後果。

