貨車司機雙腳幾乎截斷歷22次手術併新療法保肢成功

蘇先生二○二三年六月因嚴重車禍事故導致雙腿遭到嚴重夾傷，雙側膝下創傷開放性骨折，右腿踝關節處幾乎截斷，僅殘留肌腱及動脈，左腿也呈現嚴重開放性骨折和部分截斷；新光醫院歷經二十二次大小手術，成功保住雙腿。在入院第一一五天，蘇先生接受最後一次游離皮瓣重建手術後順利返家，目前他已能在助行器輔助下行走，並成功重返工作崗位，持續接受門診追蹤。

今年五十三歲的蘇先生是貨車駕駛，當時因車禍被緊急送醫，患者神智混亂，外傷嚴重程度評分為九，雙側小腿為最嚴重等級的Gustilo IIIc型開放性骨折，並合併血管與神經損傷，生命與肢體均面臨高度風險。

廣告 廣告

新光醫院整形外科主任林育賢表示，醫療團隊初步評估腿部傷勢嚴重到可能需要截肢，但考量蘇先生為單親父親且以駕駛為生，團隊決議全力投入保肢行動。骨科醫師首先完成骨折固定手術，隨後整形外科團隊接力進行長達六小時的顯微手術，成功血管重建和神經修補，治療過程中導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料。歷經十三天負壓滴注治療及十二次手術，最終僅需截除右大腳趾，成功保住雙腿。

林育賢主任表示，車禍造成的肢體創傷與開放性骨折，往往伴隨複雜性傷口。手術後常見的血液循環不良、細菌感染及壞死組織，都是導致感染、發炎和延遲癒合的主要原因。傷口負壓治療主要是透過抽吸移除滲液與感染物，促進血液循環和肉芽組織生長，以減少腫脹和感染風險。

交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，能提供自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，從而達到軟化感染物質並加速移除，以重複清潔傷口，同時結合負壓治療的優點，協助清創，有效降低感染率並促進組織癒合。

林育賢說明，此次成功案例仰賴多專科團隊的緊密合作及新醫療醫材的引進應用。對於蘇先生這樣的重度創傷患者而言，能成功保住雙腿實屬罕見，這也為未來類似病例的治療提供了寶貴的經驗與信心。