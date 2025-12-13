貨車國道上冒白煙 濃煙狂竄影響用路人視線

嘉義縣 / 綜合報導

國道1號南下嘉義水上路段，稍早前有駕駛人發現前方濃煙密布，視線幾乎都被遮蔽，事後經了解，是一部停在路肩的貨車引起。

透過畫面可以看到整個濃煙直竄天際，從好幾公里外就清晰可見，駕駛人均放慢速度，影片曝光後，修車廠業者研判，應該是「渦輪增壓器」損壞，內部機油跑到排氣管內引起，儘管貨車緊急停下，試圖排除狀況，但看看大片煙霧，早已影響他人行車，而國道警方及嘉義縣消防表示目前未接獲相關報案。

廣告 廣告

原始連結







更多華視新聞報導

貨車狂冒白煙！技師：疑渦輪增壓器故障 環局：即刻召回

國道7車撞！ 聯結車疑換道肇禍 揪駕駛酒測超標

國道追撞1死10傷！遭物流車壓 轎車內3人奇蹟生還

