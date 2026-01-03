貨車國1豐原段猛撞墜邊坡2死 悚！車身分離「炸成火球」

2026年1月4日，國道1號南下豐原路段發生小貨車撞擊出口槽化線橋墩，車輛翻落邊坡起火，造成兩人死亡。讀者提供



國道1號南下豐原路段4日清晨一輛小貨車不明原因撞上出口槽化線橋墩，怎料，整輛車飛出車道後翻落邊坡，車身分離後隨即起火燃燒。警消到場救援，但車上兩人都明顯死亡。詳細情況還有待調查釐清。

事故發生在4日清晨5時18分，地點位於國道1號南向168公里豐原路段。國道警察到場，1部小貨車行駛至豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅，發現車上死者2名。

警方說明，2位死者身分待查，酒測值待相驗時檢測，肇事經過及肇因研判正由本大隊調查釐清中。

廣告 廣告

國道警察呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

國道1號南下豐原路段發生小貨車撞擊出口槽化線橋墩。讀者提供

車輛翻落邊坡起火，造成兩人死亡。讀者提供

更多太報報導

吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」