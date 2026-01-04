貨車國1豐原段翻邊坡撞樹 車身分離成火球2死
國道1號南下台中豐原路段，清晨5點多發生一起死亡車禍，一輛小貨車不明原因，失控衝撞出口槽化線橋墩，翻落邊坡撞到樹，車身分離，還引發火燒車，警消到場搶救，撲滅火勢，但車上2人都已經明顯死亡。
國道高速公路邊坡冒出熊熊大火，伴隨濃煙不斷往上竄，瞬間變成一團火球，火勢相當驚人，但這不是雜草火警，而是火燒車，大批消防車救護車、工程車和拖吊車趕來排滿匝道和路肩，消防隊緊急撲滅火勢，小貨車已經被燒得一片焦黑，整台車解體，車身跟冷凍櫃分離。
記者vs.現場處理人員：「（你看的情形），我到的時候燒完了，（滅完了），對啊，火滅完了，（有起火嗎），有起火。」
由於小貨車翻覆解體，報案民眾表示車上有兩人，但警消當時只在車上找到一人，國道員警請來拖吊車，將車身和冷凍櫃吊起，仔細搜尋。
警消vs.拖吊人員：「來再來，好了好了。」
現場處理人員：「拉開全車做最後的確認，不然....都壓在下面嗎，沒有沒有下面確定沒有，都在駕駛座上是嗎，不知道現在要整個拉起來，才能確認。」
這起重大事故發生在4號凌晨5點22分，這輛小貨車行經國道一號南下168公里，疑似要下豐原交流道時，突然從出口槽化線橋墩撞上去，由於撞擊力道猛烈，整台車翻落邊坡，車頭和冷藏櫃分離解體，接著起火燃燒造成兩死。
泰安分隊小隊長廖宏陽：「行駛豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅，發現車上死者兩名。」
事發後，車子被拖回國道，車頭焦黑幾乎燒成廢鐵，車上兩名死者身分還在調查當中，酒測值也有待相驗檢測，是不是開夜車清晨送貨，精神不濟或是其他原因，都還有待調查釐清。
