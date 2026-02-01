貨車墜谷！ 67歲老翁「連人帶車」栽進30米深農田 命大獲救

小貨車突然失控衝出路面，連人帶車翻落將近10層樓高的山谷農田。讀者提供

台中市新社區67歲鄭姓男子今（1日）駕駛小貨車行經民裕路一處產業道路時，突然失控衝出路面，連人帶車翻落深約30公尺、將近10層樓高的山谷農田，車體變形，鄭男意識模糊清，消防員趕抵將人從變形的車體救出送醫，仍未脫險。

東勢警分局調查，今日中午11時56分左右，鄭姓男子獨自開著小貨車，沿著新社區民裕路往山谷下方約2公里的產業道路行駛。當車輛行經民裕路9號附近時，原本應穩定前行的貨車，卻在毫無預警的情況下偏離路徑，直接翻落陡峭的山坡。

目擊民眾描述，小貨車墜落的地點距離上方道路約有30公尺遠，整輛車重重栽進山谷下方的農田內。強大的撞擊力道導致貨車翻覆，零件散落一地，現場慘不忍睹。

因墜落深度達30公尺，消防員必須冒險下切至谷底農田進行救援。消防員接觸到受困的鄭男時，發現他全身多處受傷，且因劇烈撞擊導致意識模糊，情況一度相當危急。救護員隨即將鄭男緊急送往東勢農民醫院急救。院方表示，傷者身上有多處擦挫傷與撞擊傷，目前仍持續觀察搶救中。

警方指出，事發現場的產業道路路幅不算寬闊，且案發當時並無其他車輛碰撞的痕跡。究竟是車輛機械故障、駕駛身體不適，或是為了閃避小動物才導致失控墜谷，仍有待警方調閱監視器與進行相關鑑定後才能釐清。

