貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡

昨天（21）晚間10點多，國道一號上發生了一起死亡車禍，當時貨車經過台中大雅路段時，車輛突然失控撞上護欄跟隔音牆，除了車頭嚴重毀損，劇烈的撞擊力道也導致副駕乘客直接被拋飛到車外，當場死亡。

白色貨車車頭嚴重凹陷變形，擋風玻璃全都碎裂，而原本車上載運的紙箱也全都掉滿地，邊坡護欄也被撞得破損變形，可見撞擊力道相當大，這起意外釀成一死一傷的悲劇。

驚悚的死亡車禍，車禍發生在國道一號21號晚間10點多，貨車經過台中大雅路段時，車輛突然失控撞上外側護欄跟隔音牆，導致車頭毀損，而事故當下，副駕乘客直接被拋飛到車外摔在邊坡。

國道公路警察局員警李存畫：「本案肇事原因，由本大隊持續調查釐清中。」

被拋飛的副駕乘客是今年32歲的詹姓男子，因為承受不住劇烈撞擊，救護抵達時已經明顯死亡，而駕駛貨車的是今年25歲的吳姓男子，一度受困車內，不過送醫後並無大礙，警方目前排除他的酒駕可能，詳細事故原因都等待進一步釐清。

