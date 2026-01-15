貨車急換車道自撞翻車！國3隧道「高麗菜灑滿地」

國道3號南向27.7公里新店隧道內發生一起車禍事故。25歲李姓男駕駛載運整車高麗菜的小貨車，行經該路段時發生意外。

根據警方初步調查，李男當時正欲從中線車道變換至內側車道，過程中發現內側車道有車輛行駛，隨即緊急將方向盤切回中線車道。然而由於操作不當，小貨車瞬間失控，直接撞擊外側路肩。

撞擊力道相當猛烈，導致小貨車當場90度翻覆在隧道內。車上滿載的高麗菜因翻車散落一地，佔據部分車道，現場畫面相當混亂。

國道警方接獲通報後立即趕赴現場處理。經檢查，李男僅右手受有擦挫傷，意識清楚且拒絕送醫。警方依規定對其實施酒測，結果顯示並無酒駕情形。事故詳細原因仍待進一步調查釐清。

廣告 廣告

此次事故造成該路段車流一度受到影響。國道警方特別提醒用路人，變換車道時務必注意來車動向，確認安全距離後再行變換，同時應保持適當車速與間隔。駕駛人上路前也應確實檢查車輛狀況，包含輪胎胎紋、胎壓等項目，以維護行車安全。

更多品觀點報導

驚！毒駕男逆向暴衝翻車 母子死裡逃生畫面曝光

驚悚連環撞！宜蘭6車追撞4傷 彰化酒駕男撞3車遭法辦

