貨車搶快左轉遭直行貨車追撞 2駕駛1騎士送醫

一輛貨車未依規定疑似闖紅燈左轉，遭到直行大貨車追撞。（圖／東森新聞）





新北市淡水淡金路與北新路口下午發生一起車禍，一輛貨車未依規定疑似闖紅燈左轉，遭到直行大貨車追撞，巨大撞擊力還波及一旁停等紅燈的機車騎士，當場造成3人受傷送醫。

白色貨車來到十字路口直接左轉，直行的大貨車完全來不及反應，直接撞上，因為沒有煞停，撞擊力讓貨車往後滑行，讓停在機車待轉區的3台機車也受到波及，被貨車撞翻。

事發在新北市淡水淡金路與北新路口，下午1點左右，貨車駕駛由淡金路往台北方向行駛，疑似闖紅燈左轉，遭至直行的大貨車追撞，除了3輛機車被撞倒，連帶拖吊車也受到波及。

廣告 廣告

碰撞的兩輛大型車，當場造成兩車駕駛頭部以及手腳擦挫傷，還有停在待轉區的一名騎士四肢也受傷，3人被緊急送往醫院救治。

而車禍現場因為兩輛車劇烈衝撞，大貨車上載運的物品散落一地，讓路口交通一度無法通行，警方在一個半小時內排除障礙，恢復交通，至於詳細事故原因和責任歸屬，將由警方進一步釐清。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

驚險車禍！南投翁騎機車違規左轉 遭砂石車輾腳

8旬駕駛稱「暈眩」衝撞機車 害騎士驚悚夾困

員警騎車上班撞行人！闖紅燈八旬婦送醫不治

