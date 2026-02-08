貨車撞民宅！衝破鐵門家具亂一團 揪酒駕肇禍

台中市 / 綜合報導

台中西區一早發生貨車撞進民宅事故，鐵捲門直接被撞破，裡面擺放的家具都被撞得東倒西歪、滿地碎玻璃，被撞的民宅是一間舊診所，已經沒有營業，屋主剛好北上不在家，沒有人受傷，據了解，貨車在撞民宅前，先撞上路邊1台摩托車才撞進民宅，警方到場後，肇事的貨車駕駛還謊稱是因整晚沒睡才釀禍，下一秒被警方抓包，酒測值超標。

整面鐵捲門被撞破，貨車就卡在民宅內，裡面的家具擺設通通被撞毀，地上滿滿的碎玻璃和磁磚碎片，事故就發生在今(8)日早上，台中西區樂群街，被撞的民宅是一家舊診所，已經沒有營業，屋主剛好北上不在家，撞擊當下附近的民眾都說，聽到很大的碰撞聲還以為是氣爆。

附近民眾說：「碰一聲很大聲這樣而已，我不知道他怎麼撞的，沒有剎車，是直接這樣撞進去嗎，車速很快嗎，很快直接衝進去。」肇事的是65歲魏姓男子，衝撞民宅之前，還先撞上停在路邊的1台摩托車，肇事貨車駕駛VS.記者說：「你是沒睡好還是怎樣，沒睡覺，沒睡覺嗎。」

警方到場後，男子還辯稱是睡眠不足，沒注意釀禍，當下被警方抓包，根本是酒駕上路，台中市西區所所長蔡明松說：「魏男輕微擦傷未就醫，現場無其他人員傷亡，因魏男酒測超過法定標準值，涉嫌酒後駕車公共危險罪，已依法逮捕偵辦。」

男子酒測值高達0.89MG/L，嚴重超標，當場被警方逮捕，還好事故，沒有造成人員傷亡，但男子酒駕上路，不只要付起酒駕刑責，後續還得面對維修賠償費用。

