貨車撞破地下道護欄肇逃！ 留滿地碎塊 騎士險摔

彰化市有民眾騎車經過曉陽地下道，發現機車車道上布滿木頭碎塊和碎水泥塊，差一點撞上摔車，他趕緊下車將碎塊移開，公所接到通知，調監視器發現肇事的是一輛小貨車，駕駛迴轉時撞破地下道護欄，把實木木條撞斷，水泥護欄也受損，闖禍後貨車司機沒停車，而是直接開走，涉嫌肇事逃逸，公所已經請警方幫忙，找出肇事駕駛，要他負責至少10萬元的維修費用。

大貨車迴轉，接著一陣劇烈上下震動，換個鏡頭，同時間從地下道的機車車道上方，砸下許多條狀的物體，有長條的也有碎裂塊狀的，掉到車道上時四散碎裂，原來貨車是撞上地下道護欄，護欄砸下機車車道的瞬間，還好沒機車騎過。

但事發沒多久，就有機車騎過來，騎士看到一堆碎塊掉在機車車道上，他趕快下車，將碎塊移往路邊，因為晚上燈光昏暗，要是一個沒注意，撞上去很容易摔車受傷。

附近居民說：「那很誇張，半夜比較沒人，但如果是白天就不堪設想，有可能他已經酒醉還怎樣。」

車禍發生在彰化市的曉陽地下道，水泥護欄，是由水泥和實木木條組成的，這個轉角處，就是被撞上的地方，最上方的實木木條被貨車撞斷，留下已經生鏽的鋼筋和底座，公所綁上黃色警示線，禁止民眾靠近。

彰化市公所工務課課長蔡佳松說：「跟警局查驗肇事者，然後辦理求償作業。」水泥護欄被撞壞，公所已經派人維修，而肇事的貨車司機，事發當下沒停車，直接開走，涉及肇事逃逸，公所已經請警方調監視器，要將肇事駕駛找出來，負責賠償至少10萬元的維修費用。

