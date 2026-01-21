貨車暴衝險撞對向特斯拉 受害駕駛嚇喊「歷劫重生」

台北市 / 綜合報導

昨(20)日下午，一輛貨車行經台北市內湖區內湖路一段，疑似剎車操作不當，擦撞分隔島後，一路暴衝到對向車道，有輛黑色特斯拉驚險閃過，只差一秒就要撞上！當事車主形容自己是「歷劫重生」，強調幸好自己反應快，不然就連特斯拉恐怕都沒辦法偵測到從左上方飛來的車輛。

一輛貨車行駛在路上，突然自撞路邊，一路擦撞，甚至跨越分隔島，衝到對向車道，後車被嚇到緊急剎車，再看一次這輛黑色轎車，驚險閃過，所幸沒有撞上，行車紀錄器，也能看到第一人稱視角，左前方貨車迎面而來，駕駛立刻往右偏反應迅速，因為只差一秒，恐怕就會發生劇烈碰撞。

附近店家說：「看那個司機開車撞到那個，彈出來，又撞過來這邊，不過也還好沒事，這個車，上面那個玻璃整個都掉下來了。」

事發就在20日下午，台北市內湖區內湖路一段，現場還能看到車殼碎片，遺留在分隔島上，年約22歲的貨車駕駛，疑似剎車操作不當，暴衝上分隔島，還差點撞上對向特斯拉，特斯拉車主事後發文說歷劫重生，幸好自己下意識側閃，還提到不是特斯拉介入，特斯拉應該偵測不到從左上方飛來的車。

汽車達人黃春林說：「那特斯拉，因為它是Autopilot 自動(輔助)駕駛系統，這個旁邊4個角落的保險桿裡面，它會有一個防碰裝置，有點類似裡面有一個雷達這樣子。」

要啟動特斯拉的自動輔助駕駛閃避功能，必須在特定速限內，偵測到車輛偏離車道，或是有障礙物或車輛在目標車道，如果鏡頭被遮擋，道路標線不清等情況，可能就會無法運作，所幸這起車禍，只有車損，沒有造成人員傷亡，但當時正值下班尖峰，對其他用路人來說，還是嚇得不輕。

