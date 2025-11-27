貨車未注意限高卡地下道 車斗雞蛋全遭殃

高雄23歲管姓男子今天（27日）上午駕駛小貨車載運雞蛋，但經過岡山區岡燕路地下道疑未注意限高，導致車斗與橋墩擠壓卡住，幸無人受傷。警方依未遵守標誌開罰；詳細肇事責任仍將交由交通大隊進一步分析研判。

高雄23歲管姓男子27日上午駕駛小貨車載運雞蛋，但經過岡山區岡燕路地下道疑未注意限高，導致車斗與地下道擠壓卡住，幸無人傷。警方依未遵守標誌開罰，詳細肇因待釐清。（圖／高市岡山警分局提供）

高雄市警察局岡山分局說明，管男上午 1 0時許駕駛載運雞蛋的小貨車沿岡燕路由西往東直行，行經地下道時疑未注意限高及標誌指示，致車斗受限高影響與橋墩發生擠壓卡住，所幸現場無人受傷。

警方初步調查，駕駛酒測值為0，初步研判為未遵守道路交通標誌指示，將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款製單舉發，可處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰；詳細肇因待釐清。

岡山分局提醒，用路人行經地下道或限高路段時，務必提前留意限高標誌、車輛高度與貨物狀況，並保持警覺，以避免危險。