貨車沿路洩漏「液鹼」！路面濕黏 14輛機車打滑、騎士慘摔落地

【記者張沛森／桃園報導】桃園一輛載運清潔劑原料「液鹼」的貨車昨天（26日）下午因槽筒門閥損壞而沿途洩漏，造成路面濕黏，路過的14輛機車因而打滑、騎士摔落地，案經警方據報到場封路疏導，並連絡環保單位到場清洗，所幸未到衍生其他意外，而肇事的貨車也被查緝到案，已由警方依法對司機開罰，後續將依相關程序釐清肇事責任。

桃園警分局表示，蔡姓男子昨天下午3時許駕駛滿載清潔劑原料「液鹼」的大貨車行經桃園區大興路和文中路口時，因槽筒閥門損毀，液鹼沿途洩漏，造成路面濕黏，路過的14輛機車相繼打滑、騎士摔落地。

轄區龍安派出所獲報後，立即由副所長王際華率警員與交通中隊封鎖部分路段進行交通疏導，並通報清潔隊及環保局至現場鋪設木屑及道路清洗，隨後循線查獲蔡男所駕駛之貨車，當場依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款予以告發，後續將依相關程序釐清肇事責任。

警方也呼籲汽機車駕駛人應注意載運貨物之安全，避免洩漏以免妨礙交通，影響其他用路的安全。

現場。桃園警分局提供

警方查獲肇事貨車。桃園警分局提供

