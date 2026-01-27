貨車沿路漏「液鹼」路面濕黏! 釀14騎士打滑慘摔

路過的14輛機車都因此打滑，警方獲報到場。（圖／東森新聞）





桃園一輛載運清潔劑原料「液鹼」的貨車，要從桃園區開回蘆竹工廠，途中因為槽筒閥門損壞，沿途洩漏液鹼，造成路面濕黏，路過的14輛機車相繼打滑、摔車。警方獲報到場，立即管制交通。後續將肇事司機查緝到案，依規定開罰。

綠燈亮起，騎士剛起步，一過彎就馬上摔車，行車紀錄器還拍到地上一攤液體，這些不是雨水，而是貨車載化學物品氫氧化鈉灑滿地。目擊民眾：「因為那個交流道下面，很多騎士騎過去，就是一個一個滑倒這樣，接二連三的滑倒。」

不只這名騎士摔車受傷，路過的14輛機車都因此打滑，警方獲報到場，立即擺放三角錐、鋪設木屑、清洗道路，實施交通管制，還有熱心民眾來幫忙。熱心民眾：「慢慢來，路面滑。」

地點在桃園市桃園區，蔡姓男子開著載滿清潔劑原料「液鹼」的貨車，從大興路和文中路口要到位在蘆竹的工廠，因為槽筒閥門損毀，沿途約500公尺洩漏液鹼，造成路面濕黏，路過的14輛機車相繼打滑摔車，駕駛也將被開罰。龍安所副所長王際華：「目前已查獲該洩漏油漬車輛，依道路交通管理處罰條例，第30條第1項第2款規定舉發，後續由警方釐清肇事責任。」

只是液鹼相當危險，它的化學名詞叫氫氧化鈉，是一種強鹼性無色透明，具有高度腐蝕性的工業液體，不小心碰到、聞到都很有可能受傷。毒物科醫師顏宗海：「碰到皮膚、碰到眼睛、吸到或不小心吃到，都會傷到我們人體的健康，碰到皮膚它可能會引起，皮膚的潰瘍還有會不舒服，碰到眼睛它也會傷到我們眼睛，嚴重甚至會引起失明。」

這回因為貨車司機到工廠，門壞了導致液體外漏，騎士無辜受傷，後續可有得賠。

