貨車漏油釀4傷！ 騎士「打滑噴飛」 駕駛肇逃恐罰2.7萬

貨車裝載物滲漏釀禍，4騎士「同地滑倒翻滾」險遭追撞。（圖／TVBS）

高雄三民區覺民路與禮民路口發生一起嚴重連環摔車事故，4名騎士因路面漏油而滑倒受傷。事故起因為一輛白色貨車裝載的貨物漏出不明液體，導致騎士們陸續在同一路口摔車。這些騎士紛紛手腳擦挫傷送醫，所幸傷勢均無大礙。肇事貨車駕駛卻未察覺事故發生而離開現場，面臨最高27000元罰款、吊銷駕照，以及可能依刑法肇逃罪被移送偵辦的嚴重後果。

貨車裝載物滲漏釀禍，4騎士「同地滑倒翻滾」險遭追撞。（圖／TVBS）

事發於4日下午3點多，監視器完整記錄了事故發生的過程。白色貨車經過路口時，車上貨物漏出不明液體，造成路面濕滑。隨後一名男騎士行經該處立即滑倒，機車從路中被甩飛到路旁。令人震驚的是，接下來的畫面如同複製貼上一般，其他三名騎士也陸續在同一地點滑倒，每位騎士都在地面上翻滾數圈，險些被後方來車追撞。

在場的騎士表示，事故並非同時發生，而是間斷性的。他們形容：「幾秒鐘一個，或者是幾秒鐘一個，不是同時一堆車煞車不是，他是間斷性的。」騎士們發現路面有油漬後，紛紛警告其他用路人小心。一名摔車騎士指出：「第三台，喔那是什麼啊，油啦，油喔，這一台油啦。」

此次事故共造成1名女性和3名男性騎士受傷，他們的手腳都需用繃帶包紮。(圖／受傷騎士提供)

民族所副所長黃嘉宏表示，事發後已通報環保局清潔人員到場清除路面污漬，避免再次發生事故。他強調警方已掌握涉案車輛的相關資訊，後續將通知肇事嫌疑人到案說明。

此次事故共造成1名女性和3名男性騎士受傷，他們的手腳都需用繃帶包紮，幸運的是送醫後傷勢均無大礙。然而，肇事貨車駕駛未察覺事故就離開現場，已違反道路交通管理條例中關於裝載貨物滲漏、致人受傷及肇事逃逸等規定。除了面臨高額罰款和吊銷駕照的行政處分外，肇事駕駛還可能因肇事逃逸而被依刑法移送偵辦，後果相當嚴重。

