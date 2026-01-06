貨車狂冒煙險變火燒車 客運司機拿滅火器馳援

屏東街頭日前發生一起驚險的火燒車意外。（圖／Threads@yyhuang__授權提供）





屏東街頭日前發生一起驚險的火燒車意外，一輛準備前往載貨的小貨車，在停等紅燈時車體突然冒出濃煙。駕駛緊急停靠路邊查看，發現火勢迅速蔓延。所幸後方一輛屏東客運的駕駛見狀，立刻停車並持滅火器衝上前救援，路旁的店家也紛紛加入協助行列，眾人合力在消防隊抵達前壓制火勢，讓貨車駕駛深刻感受到南部濃濃的人情味。



回顧事發當時，小貨車駕駛與乘客行駛途中發現車輛異常冒煙，立即將車輛停靠路邊。此時，後方一輛屏東客運的駕駛察覺前車異狀，在確認安全後迅速將公車停妥，抓起車上的滅火器便衝向小貨車協助。

現場氣氛一度緊張，客運司機一邊協助查看引擎室狀況，一邊詢問是否發生爆炸，並試圖掀開車頭尋找起火點。一旁協助滅火的金香舖老闆王先生回憶，當時看見火勢緊急，他也趕緊拿出店內的兩支滅火器支援。王先生表示，由於客運司機的滅火器很快就噴完了，大家接力使用滅火器壓制火苗，直到消防隊趕抵現場，順利撬開車頭灑水降溫，才完全撲滅火勢。



經歷這場驚魂記，小貨車乘客餘悸猶存地表示，這是第一次遇到火燒車狀況，當下真的非常害怕，非常感謝路過的客運司機願意立刻停下來出借滅火器，以及所有伸出援手的民眾。貨車駕駛則感性地說，這場意外讓他見證了南部人的熱心與溫暖。



對於自家司機見義勇為的善舉，屏東客運襄理陳福成給予高度肯定。陳福成指出，司機在下車助人前，已依規定先向車上乘客說明原委，並在獲得乘客諒解與支持後才投入救援，充分展現了互助精神。客運公司表示，將對該名司機進行表揚；而貨車駕駛也特別向客運公司致意，感謝這名「運將」及時伸出援手，阻止了一場可能擴大的災難。

