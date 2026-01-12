貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂

▲美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件。（圖／翻攝自KABC）

[NOWnews今日新聞] 伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火，紛紛包圍貨車，甚至還動手砸碎車窗。警方隨後將駕駛拖出車外逮捕，目前傷亡情況尚不明。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）等美媒報導，這起事件發生在威斯特伍德（Westwood）聯邦大樓（Federal Building）附近的抗爭現場，數百名示威者揮舞著伊朗國旗在街頭遊行。當時大批民眾聚集，表達對於伊朗政權的不滿，突然之間，一輛U-Haul租賃貨車衝進人群，現場示威民眾連忙躲開，場面陷入混亂。

從網路上流傳的影片能看到，貨車衝進人群之後，隨即被示威者包圍，有人還砸車窗試圖阻止駕駛。從後續空拍影片則看到，這輛貨車被洛杉磯警察局的車輛包圍，並被警戒線封鎖。現場執法人員合力將男子拉出車內。

這輛貨車的側面寫滿了政治標語，包括「不要巴勒維國王」、「不要政權」、「美國：別重蹈1953年覆轍」以及「不要宗教領袖」。目前洛杉磯警方尚未公布該名貨車駕駛的身分與動機。

洛杉磯消防局表示，他們接獲報警表示該地區發生一起汽車撞行人事故。兩名傷者在現場接受了評估，但拒絕接受治療。消防員正在趕往現場救助第三名傷者。洛杉磯消防局稱：「由於人群規模龐大，救援人員無法及時接觸傷者。」

