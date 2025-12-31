貨車窄路會車停讓！女大生追撞頭部重創不治 同學目睹崩潰

貨車窄路會車停讓 女大生追撞 頭部重創不治 (圖／TVBS)

一名20歲的大學女生在台中霧峰發生嚴重車禍，不幸身亡。事故發生在乾溪東路，一輛大貨車因道路狹窄而靠右停車，禮讓對向來車通行，但後方騎機車的鄭姓女大生未注意前方狀況，直接追撞大貨車車斗，造成頭部重創及血胸，雖緊急送醫搶救超過1小時，仍宣告不治。同行的兩位同學目睹意外發生，也受到嚴重驚嚇。

事發當時，大貨車行經霧峰乾溪東路，因路面過度狹窄僅能容許單一車輛通行，司機便靠右側停車，讓對向車輛先行通過。然而，後方騎乘機車的鄭姓女大生似乎未察覺前方大貨車已停下，直接撞上車斗後部。從現場可見，大貨車後車斗留下明顯撞擊凹痕，顯示碰撞力道之大。貨車司機表示，當時車輛停下後就聽到一聲巨響，隨即發現事故發生。

警方到場後，貨車司機配合做完筆錄，隨後跟隨員警回到警局進一步調查。目前警方正在調查釐清女大生為何沒有注意到前方停下的車輛。

據了解，死者是鄰近一所大學外文系的20歲鄭姓女學生，事發時正與兩名同學騎乘兩部機車準備去吃午餐。一位目擊事故的同學受到極大驚嚇，有人安慰她說：「快點跟女學生講話讓她保持清醒。」然而，女大生傷勢過重，送醫搶救超過1小時後仍不治身亡。

女騎士的家屬與同學在接獲噩耗後，難以置信地蹲坐在醫院外，悲痛不已。校方已在第一時間啟動校安機制，除了協助家屬處理後事，也將為受到衝擊的同學提供心理輔導，幫助他們走出陰影。

