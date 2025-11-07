貨車艙門忘上鎖「大量酒瓶散落車道」粗心駕駛當場被開罰

一輛大貨車行經梧棲區台灣大道左轉港埠路口時，因未將貨艙門上鎖造成大量酒瓶於行進間散落車道。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中梧棲區一輛大貨車七日中午行經梧棲區台灣大道左轉港埠路口時，因未將貨艙門上鎖造成大量酒瓶於行進間散落車道，清水警方接獲民眾報案後，迅速趕赴現場，立即進行警戒及交通疏導，並對駕駛人當場開立罰單，依法最高可處一萬八千元以下的罰款。

清水分局指出，七日中午十一時四十五分，王男駕駛大貨車行經梧棲區台灣大道左轉港埠路口時，因未將貨艙門上鎖造成貨物散落，大量酒瓶於行進間散落車道，警方抵達後，立刻進行交通管制，防止其他用路人遭遇危險。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定，駕駛人對於未妥善固定貨物導致物品散落者，可處三千元以上一萬八千元以下的罰款。