貨車衝匝道邊坡撞成火球！ 車身分離2人死亡

南部中心／綜合報導高雄大社區2日清晨發生民宅火警，起火的是一間鐵皮屋平房，房屋內住有一家七口，雖然火勢十分鐘內就撲滅，但還是造成一對20多歲的年輕夫妻一死一傷。高雄大社區清晨發生民宅火警，釀成一死一傷。（圖／民視新聞）大批消防員聚集打火，只見綠色鐵皮屋被燒的焦黑，高雄大社凌晨發生火警，隔壁鄰居帶著愛犬趕緊逃出門。附近居民說，火是相當大一度燒到二樓高，整個房間都是煙。還有人目擊，1日晚間十點多左右看到有年輕人門口抽菸。雖然火勢不到十分鐘就被撲滅，但現場還是發現一名20歲女性不幸葬身火窟，還有22歲男性手腳燒燙傷，意識不清送醫。夫妻倆的的房間離住家後門最近，卻沒有成功脫逃。（圖／民視新聞）事發一早重回火災現場，大批燒得焦黑的殘骸怵目驚心。這戶人家共有阿嬤、兩個女兒和四個孫子等一家七口，死者和傷者是二女兒的兒子和兒媳，兩人都是物流理貨員，但附近鄰居說，住在最旁邊房間的傷者，經常帶著一群年輕人出入。而房間窗戶都有加裝鐵窗，而死傷的年輕夫住在最左邊的房間，但位置離住家後門最近，但疑似起火點就在夫妻房間，才會釀成嚴重死傷，三更半夜又為什麼會發生火災，都還等待釐清。

