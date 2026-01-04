貨車衝匝道邊坡撞成火球! 車身分離2人死亡
中部中心 / 中部綜合報導
國道一號豐原路段，清晨5點多發生死亡車禍。一輛小貨車在出口匝道前的減速車道不明原因，撞上槽化線橋墩，導致整輛車翻落邊坡並起火燃燒，強烈撞擊力道，讓車頭和貨倉分離，火勢控制後，消防對在車內發現乘客及駕駛，兩人已經死亡。
貨車直衝槽化線邊坡翻覆爆炸起火 警消到場救援。（圖／翻攝畫面）
國道邊坡冒出熊熊火光，一輛貨車翻覆邊坡後爆炸起火，監視器拍下驚悚畫面，消防隊員以及已經獲報後緊急到場，猛烈的撞擊力道，貨車的車頭和貨倉嚴重分離，車禍意外發生在清晨5點多，國道一號南下豐原路段，就在交流道的匝道口，貨車不曉得什麼原因，直撞槽化線橋墩後翻落邊坡
猛烈撞擊力道 車身和貨倉嚴重分離 車禍肇因待查釐清。（圖／翻攝畫面）
火勢撲滅後，消防隊員在車內發現兩名死者，初判為駕駛以及乘客，而駕駛有沒有酒駕的情況，以及車禍翻覆肇因，都有待鑑定釐清。
