貨車貨物未捆牢國道撒一地鐵釘 6車受害遭刺破胎

賠慘了！15日上午8點多，一名貨車駕駛載運鐵釘未綑綁牢靠，掉落在國道1號北向彰化系統匝道外側車道，路面上掉落一地鐵釘，導致後方至少6部車子，輪胎被釘子刺破，其中有聯結車輛的多個輪胎，被扎得密密麻麻，多達上百根鐵釘。

聯結車停到路邊，駕駛一臉無奈，看看他一車14個輪胎，全都插滿鐵釘，超過上百根，簡直成了"刺蝟輪胎"。





國道1號北向彰化系統匝道外側車道，１５日上午貨車未綑綁牢靠 掉落一地鐵釘（圖／翻攝畫面）

受害車輛陸續進場，白色轎車才剛換胎不到一個月，新胎被一釘穿心，沒得救，一輪3700元。這些車全都來自同一個受害地點，國道1號北向彰化系統匝道，15日上午23歲的張姓駕駛載一箱箱鐵釘行經匝道彎道時，車斗上好幾箱鐵釘被甩落，鐵釘撒滿一地，很誇張！幾乎覆蓋路面，連他自己的貨車輪子都中釘！開離現場，也到修配場補胎。





受害轎車才剛換胎不到一個月 新胎被一釘穿心沒得救（圖／民視新聞）









包括肇事車輛，破胎的至少7輛，但肇事駕駛沒報警，也沒處理散落物，竟然直接補胎後走人！警方指出，目前已有車主報案，會調閱監視器畫面，依車牌通知肇事駕駛到案說明，貨物未綑綁牢靠，國道撒釘！將依法開罰3000元以上1萬8千元以下罰鍰。





修車廠滿是拔下的鐵釘 包括肇事車輛破胎的至少7輛（圖／民視新聞）









