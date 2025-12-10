貨車跨雙黃線撞重機！酒測程序被質疑 警公布密錄器還原真相

屏東獅子鄉驚險超車釀擦撞，警方酒測遭誤解全程曝光。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣獅子鄉台9線442.8公里處在8日上午發生一起因違規超車而引起的交通事故，67 歲蔡姓男子駕駛小貨車沿南下車道行駛時，不顧路中央的雙黃線限制，企圖超越前方車流，卻因此擦撞到26歲施姓男子騎乘的大型重型機車。碰撞力道雖不大，但重機車身擦損明顯，施男手腳受到輕微擦傷，所幸意識清楚、不需送醫。枋寮警分局獲報後立即到場處理，確認雙方酒測值均為0。

事故本身不算嚴重，但後續引發的爭議卻意外引起網路討論。事發過程被民眾拍下上傳網路，有網友質疑警方在現場執行酒測的程序「看起來怪怪的」，懷疑酒測順序及讀取數值的畫面似乎不合規定。對此，枋寮警方主動調閱員警密錄器畫面，完整還原當時狀況，強調每一步均依照警政署「取締酒後駕車作業程序」規範處理，並無失職或瑕疵。

警方解釋，當時第1位員警協助蔡男進行酒測，蔡男吹氣後，酒測器的數值仍在分析中，螢幕因逆光導致員警誤判分析尚未完成，此時另1名員警接手準備進行第2次酒測，恰好前1次的讀值於同一瞬間分析完成，螢幕顯示「0」，並開始列印酒測黏貼單。警方強調，影片中看到的動作與酒測結果時間點不一致，因此才造成誤會，並非現場操作不當。

由於酒測結果經雙方確認簽名，且密錄器證明程序無誤，警方呼籲外界勿過度解讀。至於事故肇責部分，蔡男跨越雙黃線超車，違規事證明確，警方已依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款開立罰單，後續肇事責任將依法釐清。

枋寮分局提醒，雙黃線路段禁止超車絕非形式規定，而是為避免視線不良或對向車輛突現造成事故。警方呼籲駕駛人務必遵守道路標線，切勿心存僥倖，以確保自身與其他用路人的安全。

