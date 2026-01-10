貨車載瓦斯罐疑未綁妥 平交道前驚險滾落一地

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義竹崎今(10)日早上八點多，有輛貨車，疑似沒有將車斗的瓦斯桶捆綁好，就開車上路，沒想到行經平交道前，好幾罐瓦斯桶滾落道路，好險沒有用路人遭受波及，否則後果不堪設想，只是這突如其來的意外，也讓附近住戶及騎士，齊心協力將瓦斯桶搬離車道。至於詳細肇事原因，有待警方調查釐清。

監視器畫面拍下，正當貨車，行經平交道時，地面上，突然掉了好幾個不明物體，但放大看，竟然還是瓦斯桶，就像保齡球般，散落一地，用路人看傻眼紛紛放慢車速通行，聽聞聲響的附近住戶，也趕快出門查看，就怕用路人受影響，住戶和騎士，齊心協力，將瓦斯桶搬移車道。

記者VS.附近住戶說：「很像車禍聲音就出來(你就想說幫忙收)對，幫忙撿一撿，(你搬起來的時候)瓦斯都還有(很重)對，剛好沒火車(不然很危險)對，(第一次看到這情形有沒有嚇到)有一點，因為出來看到瓦斯桶就傻眼了。」

事發就在今(10)日早上八點多，嘉義竹崎鄉，影片中這輛載運瓦斯的貨車疑似，沒將瓦斯桶捆綁好，就上路，結果行經平交道附近時，路段有坡度，才會導致轉彎過程，不慎掉落。

記者VS.附近住戶說：「(瓦斯桶掉在哪裡)全部鐵道上面，(鐵道)鐵道，大水溝裡面，全部被撞到變形所以才用這個遮起來(用布遮起來)對。」好險過程中沒有用路人，因此受到波及，否則後果不堪設想，至於確切肇事原因為何，目前還有待警方進一步調查釐清。

