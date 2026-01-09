貨車轉彎貪快 遭直行車猛撞 4輪被撞成2輪

路口全是散落的零件，一片狼藉。（圖／東森新聞）





高雄鳳山9號上午發生一起恐怖車禍，一輛貨車左轉時沒有禮讓直行車，直行的賓士車路口也沒減速，兩車猛力碰撞，小貨車整個後輪軸都被撞斷，噴出來還波及到旁邊停等紅燈的車輛。萬幸的是，整起車禍只有開賓士車的駕駛手腳輕傷，現在車禍的好幾段事發影像也通通曝光。

計程車停路中間，等車流通過要左轉，運將看準時機穿越路口，他後面的白色貨車不敢跟上，反倒外側殺出另一輛藍色貨車，下一秒，直行車過來撞上小貨車，零件和貨物四散，小貨車後輪軸還整個彈出來，波及停紅燈的無辜車輛。畫面放慢再看一次，黑色轎車高速衝撞，小貨車直接在路口轉了一大圈，停在路中間，黑色轎車也轉了180度，路口全是散落的零件，一片狼藉。

目擊民眾：「兩個都不相讓啦，都沒在看啊，就撞下去了啦，後面那個避震器連帶輪子整個都噴過來，撞到這邊等紅燈車輛的保險桿。」

黑色賓士車面目全非，黑油漏一地，小貨車四輪變兩輪，狀況慘不忍睹。9號上午9點多，57歲的劉姓男子，開著小貨車要從高雄鳳山的南華一路左轉保南一路，結果轉彎沒有禮讓，被開賓士車的徐姓駕駛撞上，造成小貨車輪軸被撞斷，連同車上貨物，波及旁邊等紅燈潘姓男子的車輛。萬幸的是，只有開賓士車的徐姓駕駛手腳輕傷，自行就醫沒有大礙。

目擊民眾vs.記者：「（賓士那個還能下車），還有意識？（對，他下車就馬上走去路邊休息），另外一台車呢？（另一台車司機是沒怎樣啦）。」

南成所副所長黃志豪：「另酒測劉、徐、潘3人酒測值均為0，初步肇事原因研判，為劉男轉彎未禮讓直行車，徐男未注意車前狀況。」

實際回到現場，這處路口就位在88快速道路正下方，平時車流量大、大型車也多，小貨車貪快造成嚴重車禍，好在這次只有輕傷。

