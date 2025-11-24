貨車轉彎鬼切悚撞！輪椅翁慘摔 網轟：有在看路嗎

南投草屯貨車轉彎時疑似搶快，撞上過馬路的輪椅老翁。（圖／翻攝自草屯人 臉書）





南投草屯貨車轉彎時疑似搶快，撞上過馬路的輪椅老翁，老翁被慘摔在地，畫面曝光網友怒轟駕駛到底有沒有在看路。

汽車行經路口，見到紅燈馬上停下，只見前方一名男子左右觀察，確定沒有來車之後馬上推著輪椅快速通過馬路，沒想到下一秒。

只見一台藍色貨車準備切西瓜轉彎，朝著輪椅方向疾駛而來，男子急忙將輪椅掉頭卻依舊閃避不及，遭到衝撞，男子幸運躲過一劫，不過輪椅上的老翁卻整個人被甩飛，臉部朝下慘摔在地，肇事貨車司機拖了好久才下車察看。

車禍意外發生在11/22下午4點多南投草屯，目擊駕駛將行車紀錄器畫面po網，網友砲轟說貨車駕駛是不是又要辯稱是A柱惹的禍，遭撞傷阿公的孫子看到影片留言感謝目擊駕駛提供影片，將持續跟肇事駕駛協商，釐清賠償責任。

