貨車迎面衝撞派出所！新竹市傳驚險事故 駕駛疑精神恍惚釀禍
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
新竹市東門派出所今（9）日上午驚傳車禍事故！一輛貨車行經新竹市區時突然失控，迎面撞上派出所前方梁柱梁柱，震動整棟建築，連值班員警都被嚇到。駕駛脫困後無大礙，事故也未造成員警傷亡。
事故發生在今日上午10點45分許，50歲史姓男子駕駛貨運車行經東門圓環時，疑似因為精神不濟，車輛直接衝撞派出所前方梁柱。現場傳出巨大聲響，猛烈的撞擊力道震動整棟建築，造成車頭全毀。
貨運駕駛史姓男子之後一度受困車內，經救援脫困並無大礙。警方初步調查並無酒駕，疑因精神恍惚才導致意外，事故的發生原因仍待進一步釐清。
