貨車追撞！國道釀2死 屏東駕駛「陽光刺眼」撞5車
國道三號嘉義竹崎路段今天上午發生一起嚴重車禍，一部小貨車不明原因撞上前方大貨車，造成小貨車上31歲盧姓駕駛與38歲菲律賓籍男性移工乘客不幸身亡。同日，屏東枋寮台一線也發生一起貨車追撞事故，45歲汪姓駕駛因陽光刺眼，追撞前方5部自小客車，導致3人受傷。兩起事故都引發交通受阻，相關肇事原因仍待進一步調查。
國道三號嘉義竹崎路段7日上午10點多發生死亡車禍，現場一片狼藉，鋼條、車殼零件和貨車載運的物品散落在國道車道上。事故發生在國道3號南向291.3公里處竹崎路段，31歲盧姓駕駛開著小貨車，不明原因撞上前方大貨車，導致駕駛和38歲菲律賓籍男性移工乘客受困車內，當場失去呼吸心跳。
警消人員趕到現場後，合力切割破壞貨車板金，試圖救出受困人員。古坑分隊長蔡源璋表示，大貨車駕駛酒測值為0，小貨車駕駛人酒測值有待檢測，相關肇事原因仍在釐清中。事故現場雖然是三線道，但因施工占用內側和中間車道，導致車流回堵，小貨車駕駛在外側車道不明原因追尾。
同日清晨6點多，屏東枋寮台一線東角路口也發生一起貨車追撞事故。45歲汪姓男子駕駛大貨車經過該路口時，疑似因為陽光太刺眼導致視線不佳，追撞前方5部小客車，造成3人受傷。枋寮分局巡官鍾易宸表示，汪姓駕駛未受傷，酒測值為0，而3名傷者送醫後所幸沒有大礙。
這兩起事故的具體原因還需進一步調查。貨車駕駛在忙著送貨的途中，更需留意車前情況，避免發生憾事。
更多 TVBS 報導
國道四車連環撞！31歲男遭困車內「心肺復甦失敗」 慘死
飛車衝撞！自小客詭撞路邊大車 車頭電線悚外露
下車放故障標誌遭撞飛！62歲男「拋飛南下車道」慘遭多車輾斃
租特斯拉到墾丁玩！高速撞擊水泥車 波及4貼機車釀1死7傷
其他人也在看
車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍
特斯拉車禍釀1死7傷！肇事駕駛竟是「第一次開電動車」，行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛明顯偏離車道卻未煞車，直接撞上前方水泥車。租車業者表示，電動車最大差別在於「油門操作」，因此駕駛是否因不熟悉電門邏輯或疲勞駕駛，恐為釐清責任的關鍵。家屬則憂心忡忡地說，駕駛從未開過電動車，卻首次就挑戰長達300公里的長途旅程！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 1 天前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 4 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
開車遇襲重砸愛車 員警鍥而不捨揪出砂石車
中部中心／吳璽璸 台中報導天外飛來橫禍！台中市一名駕駛，行經南屯區向上路時，車輛突然遭"暗器"擊中！一個類似鐵架的物件，應該是防捲入裝置欄杆，上班途中突然飛過來，導致愛車受損，所幸人沒受傷，趕緊報警，調閱監視器比對，找出是砂石車肇事。開車保持安全距離，突然看到前方車輛，一個往左move閃掉，受害駕駛還來不及反應，迎面飛來一個鐵架，正面迎對，直往車子砸來！嚇得車主趕緊煞車。38歲的周姓駕駛原本要開車上班，行經台中市南屯區向上路時，遇上道路暗器，車頭前方受損，還好人沒事，只是嚇得不輕，還沒上班先前往警局報案。到底是誰放出暗器？不明掉落物 前車閃過車輪壓過鐵架邊 後車遭殃遭砸中（圖／翻攝畫面）台中第四警分局交通分隊長蘇于真：「當時車輛遭前方車輛，捲起之防捲入裝置欄杆擊中受損，聯繫近30部路過車輛的駕駛，加上有熱心民眾提供線索，鎖定肇事砂石車，通知68歲的饒姓駕駛到案。」警方聯繫近30部路過車輛的駕駛 通知68歲肇事砂石車駕駛到案（圖／警方提供）一整個鐵架掉在馬路上，被經過車輛壓得凹凹凸凸，警方調查掉落物，是一個防捲入裝置欄杆，調閱行車紀錄器、監視器，逐一比對、聯繫近30部路過車輛的駕駛，鎖定肇事砂石車。68歲的肇事駕駛聲稱，行駛間依稀聽到零件掉落響，但礙於車流繁忙，沒有貿然停車檢查，車上物品沒綑綁牢靠，警方最高可開罰新臺幣6000元罰鍰。警方積極追查，幫被害車主找到肇事駕駛，得以求償。民眾上班途中車輛遭前方車輛捲起之防捲入裝置欄杆擊中受損（圖／警方提供）原文出處：開車上班途中遇「暗器」 砂石車防捲杆掉落砸後車 更多民視新聞報導高齡駕駛又出事! 74歲翁"拐錯巷弄"暴衝撞進民宅驚險! 騎士搶黃燈撞雙載機車 駕駛偏離車道撞整排機車爸出車禍亡 狠心親戚竟侵吞87萬賠償款！年幼姐妹慘遭遺棄地檢署民視影音 ・ 1 天前
國3嘉義竹崎段車禍 小貨車追撞前車、2人懸掛車頭慘死
國道3號南下嘉義縣竹崎段291公里處，今天早上10時20分許發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，在強力撞擊下，盧男駕駛的貨車車頭全毀，他與乘客、菲律賓籍移工的身體拋掛在車頭擋風玻璃處，景象駭人，當場沒有生命跡象，2人送醫後都不治；車禍發自由時報 ・ 3 小時前
恆春驚悚車禍1死7傷 特斯拉追撞水泥車再撞機車｜#鏡新聞
屏東恆春的恒公路麥當勞前，昨天(11/6)下午4點多，發生一起重大車禍！一名男子駕駛租來的特斯拉，載著家人要到恆春遊玩，疑似未注意車前狀況，煞車不及追撞前方正在停等紅燈的水泥車，之後再撞上4貼的機車騎士，造成1死7傷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
獨／心虛肇逃？「車頭撞爛」沿路問修車廠在哪 真相曝光
高雄一輛車頭全毀的汽車引發民眾側目，駕駛竟沿路詢問修車廠卻拒絕拖吊，讓人質疑是肇事逃逸？經查，原來是駕駛自撞分隔島，雖有人幫忙報警，但他見警察來，立刻開車離開現場！目擊者指出，肇事者在新莊路口自撞，車頭保險桿瞬間噴飛，駕駛愣了近5分鐘後見警察到場，隨即驅車離去。警方表示，此舉雖未構成肇逃罪，但如此行徑仍存有安全隱憂。TVBS新聞網 ・ 1 天前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
義式信仰回歸 Alfa Romeo Stelvio Intensa 運動休旅試駕
寶嘉聯合終於在2025年正式導入台灣車友敲碗多年的Alfa Romeo品牌，回歸台灣市場！首波引進Giulia房車、Stelvio休旅車等，其中Giulia車系包括Sprint、Intensa、Quadrifoglio，建議售價分別為218.9 萬、248.9 萬、448.9 萬元；Stelvio車系則規劃了Sprint、Intensa雙車型，建議售價為 228.9 萬與258.9 萬元。我們試駕的Stelvio Intensa定位上為中小型運動休旅，是新世代沒接觸過Alfa Romeo的車友會想要入手的一個車型。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！
【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即台灣好報 ・ 1 天前
Audi A3 推 26 年式陣列更新，售價 142 萬起！
Audi 2026 年式 A3 Sportback 全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus 自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，以安全科技打造更安心、更直覺的都會駕馭體驗，建議售價自 142 萬元起。2GameSome ・ 1 天前
租特斯拉載全家到墾丁玩! 衝撞"4貼機車"1死7傷
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東恆春鎮6日下午發生一起嚴重車禍。李姓男子開著租來的特斯拉，載著妻兒，一家四口南下墾丁渡假，卻在行經恆公路時，高速追撞前方水泥預拌車，車子噴飛又撞擊到路口停紅燈的另一部四貼機車。轎車駕駛當場死亡，妻子和兩名雙胞胎受傷送醫，而被波及的機車，也是一家四口，爸爸媽媽雙腿骨折，兩個孩子則是輕傷送醫。李姓男子開著租來的特斯拉載著一家四口南下墾丁渡假，卻在行經恆公路時，高速追撞前方水泥預拌車，車子噴飛又撞擊到路口停紅燈的另一部四貼機車。（圖／民視新聞）監視器畫面錄下驚怵瞬間，水泥預拌車緩慢的前行，後方一台白色特斯拉直直從車屁股撞上去，甚至把水泥車剷了起來。從另一個角度看，還能聽到車輛的呼嘯聲，接著是撞擊聲，大到像爆炸，肇事的特斯拉整輛噴飛，失控撞上街口一輛停等紅燈的四貼機車。車禍現場，一片混亂，特斯拉整輛撞成廢鐵，車身幾乎被削掉一半。救護車到場，肇事駕駛受困車內，已經失去生命跡象，車子裡面也還有小孩，一個個被救出，機車上也有小朋友，全都被送往醫院。目擊民眾：「有人飆車，然後這台水泥車剛好要右轉，就直接追尾撞他後面，輪框在那裡啊。」遭撞水泥預拌車駕駛：「我剛要轉這邊，沒看到車直接撞上來，就又撞到那邊的機車。」車禍現場一片凌亂，肇事的李姓駕駛當場身亡，妻子和兩個孩子則受到擦傷，送醫急救。（圖／民視新聞）嚴重車禍發生在屏東恆春恆公路，6號下午4點多，26歲的李姓駕駛，開著租來的特斯拉，載著妻子和一對四歲的龍鳳胎，要去墾丁玩，卻高速追撞前方水泥預拌車，李姓駕駛當場身亡，妻子和兩個孩子則受到擦傷，而當時正值放學時間，機車是一對家長騎車接孩子放學，一家四口四貼，卻慘遭撞擊，爸爸媽媽腿部骨折，兩名孩子則是輕傷。恆春分局第四組組長陳憲峯：「造成汽車駕駛送醫不治死亡，其他乘客及機車駕駛，共3名大人及4名小孩輕重傷。」李姓駕駛家住台北，一家人開心租車南下出遊，卻發生憾事，為什麼沒有看到前方這麼大台的水泥預拌車，是否又是自動駕駛釀禍，警方還要再釐清。原文出處：租特斯拉載全家到墾丁玩 衝撞「4貼機車」1死7傷 更多民視新聞報導特斯拉追撞水泥車噴飛釀1死7傷 驚悚影像曝光台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了75%股東贊成 馬斯克一兆美元薪資案過關民視影音 ・ 4 小時前