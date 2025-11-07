貨車追撞！國道釀2死 屏東駕駛「陽光刺眼」撞5車

左圖：屏東枋寮小貨車駕駛疑似陽光刺眼，連撞5部自小客車3人受傷。右圖：國道三號嘉義竹崎路段則是發生死亡車禍，小貨車追撞前方大貨車，駕駛和乘客身亡（圖／TVBS）

國道三號嘉義竹崎路段今天上午發生一起嚴重車禍，一部小貨車不明原因撞上前方大貨車，造成小貨車上31歲盧姓駕駛與38歲菲律賓籍男性移工乘客不幸身亡。同日，屏東枋寮台一線也發生一起貨車追撞事故，45歲汪姓駕駛因陽光刺眼，追撞前方5部自小客車，導致3人受傷。兩起事故都引發交通受阻，相關肇事原因仍待進一步調查。

左圖：屏東枋寮小貨車駕駛疑似陽光刺眼，連撞5部自小客車3人受傷。右圖：國道三號嘉義竹崎路段則是發生死亡車禍，小貨車追撞前方大貨車，駕駛和乘客身亡（圖／TVBS）

國道三號嘉義竹崎路段7日上午10點多發生死亡車禍，現場一片狼藉，鋼條、車殼零件和貨車載運的物品散落在國道車道上。事故發生在國道3號南向291.3公里處竹崎路段，31歲盧姓駕駛開著小貨車，不明原因撞上前方大貨車，導致駕駛和38歲菲律賓籍男性移工乘客受困車內，當場失去呼吸心跳。

國道三號嘉義竹崎路段這起車禍，現場一片狼藉，鋼條、車殼零件、和貨車載運的物品，駕駛和乘客受困車內，當場沒了呼吸心跳。（圖／TVBS）

警消人員趕到現場後，合力切割破壞貨車板金，試圖救出受困人員。古坑分隊長蔡源璋表示，大貨車駕駛酒測值為0，小貨車駕駛人酒測值有待檢測，相關肇事原因仍在釐清中。事故現場雖然是三線道，但因施工占用內側和中間車道，導致車流回堵，小貨車駕駛在外側車道不明原因追尾。

屏東枋寮台一線東角路口，疑似因為陽光太刺眼，追撞前方5部小客車，導致3人受傷，幸好送醫沒有大礙。（圖／TVBS）

同日清晨6點多，屏東枋寮台一線東角路口也發生一起貨車追撞事故。45歲汪姓男子駕駛大貨車經過該路口時，疑似因為陽光太刺眼導致視線不佳，追撞前方5部小客車，造成3人受傷。枋寮分局巡官鍾易宸表示，汪姓駕駛未受傷，酒測值為0，而3名傷者送醫後所幸沒有大礙。

這兩起事故的具體原因還需進一步調查。貨車駕駛在忙著送貨的途中，更需留意車前情況，避免發生憾事。

