貨車過彎釀電線桿傾倒！三峽790戶大停電 台電回應了

新北市三峽區於今（16）日上午7時許發生一起意外。（圖／東森新聞）





新北市三峽區於今（16）日上午7時許發生一起意外。一輛曳引貨車於行駛中，疑似因扯到第四台線路致電桿倒塌，過程中不僅造成一名路過的51歲女騎士因此摔車，手腳擦傷送往恩主公醫院救治，也導致添福里、嘉添里等一帶共790戶停電。台電獲報後立即派員至現場查修，截至目前已復電530戶，剩餘260戶正在搶修中。

根據了解，有曳引貨車在白雞路過彎時，疑似扯到路旁電線，造成電線桿倒塌，不只因此影響到雙向車流，導致電線被扯到馬路上，影響當地居民用電。至於詳細的事故原因，仍有待警方進一步調查釐清。經測量，該貨車高度為4.2公尺，超過路段限高，將依《道路交通管理處罰條例》依法開罰。

一輛曳引貨車於行駛中，疑似因扯到第四台線路致電桿倒塌。（圖／東森新聞）

有曳引貨車在白雞路過彎時，疑似扯到路旁電線，造成電線桿倒塌，不只因此影響到雙向車流，導致電線被扯到馬路上，影響當地居民用電。（圖／東森新聞）

