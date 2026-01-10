貨車重心不穩翻車 「鋼捲」沿路滾向交叉路口亂交通

新北市 / 綜合報導

昨(9)日上午在新北市五股區的越堤道上，一輛貨車左轉彎時因為重心不穩翻車，車上載運的鋼捲滾落，一路沿著坡道滾到交叉路口，攤開在馬路上阻礙交通。司機第一時間脫困，拿著鋼剪嘗試剪開鋼板，有熱心民眾見狀，連忙從車上拿出砂輪機幫忙切割，將又長又重的鋼片搬離，警方後續也通知拖吊車到場，將狀況排除。

貨車在越堤道上，正準備左轉但突然重心不穩，整車翻倒在地，車上鋼捲掉了下來，一捆直接在馬路躺平，另一捆從堤防的坡道，一路滾滾滾，滾到交叉路口，熱心民眾紀先生說：「這是要用砂輪機吧。」

巨大的鋼捲攤在馬路上，散落的鐵片又長又重，直接擋住車輛去路，造成交通堵塞，機車也只能繞道而行，貨車司機也連忙拿著鋼剪，嘗試剪開鋼板，但似乎很費勁，剛好車上有砂輪機過去幫他剪。

熱心民眾紀先生說：「我要不要下去幫他剪，會不會比較快，我下去幫他弄。」熱心民眾加入切割鋼板行列，只見他手起刀落，迅速把鋼板切成小塊，清出一條道路，原來他是一名水電師傅，因為還要趕著去工作，不曉得會被擋多久，靈機一動拿著砂輪機展開即刻救援。

熱心民眾紀先生說：「剪超久的然後我後來有看他大概才剪幾公分而已，機車硬要過，然後鋼板我覺得它又很利，怕其他人發生危險而且我剛好身上又有工具。」

這起車禍意外發生在昨日上午10點多，新北市五股區水漾路和四維路交叉口，47歲的王姓小貨車駕駛，在越堤道轉彎時翻車，導致貨物掉落。目擊民眾說：「從那邊掉下來，從那邊掉咕咚咕咚掉到這裡，他們趕快把它剪掉，然後把那個拉起來這邊圈圈呢就把它帶走了。」

肇事駕駛酒測值為0，在翻車後自行脫困，警方獲報到場實施交通疏導，並通知拖吊車協助，所幸整起意外沒有造成人員受傷，但載貨物掉落已違反道交條例第30條，警方也將依法對駕駛開罰最高18000元罰鍰。

