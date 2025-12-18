貨車闖紅燈失控甩尾！直衝入麵攤 機車也遭殃

小貨車疑似闖紅燈，撞上對向轉彎車後失控衝入麵攤。（圖／TVBS）

屏東林邊鄉發生一起嚴重交通事故，一輛小貨車疑似闖紅燈，撞上正準備左轉的車輛後失控甩尾，並衝入路邊麵攤，同時波及一輛停放的機車。這起事故發生在林邊鄉中山路，由40歲陳姓男子駕駛的小貨車撞上68歲余姓男子的車輛。所幸事故當下麵攤老闆娘正好去廁所，麵攤客人也剛好離開，所以雖然造成財物損失，但沒有人員傷亡。

事故發生在屏東林邊鄉中山路，18日下午當時交通繁忙。一輛藍色小貨車正準備在紅燈路口左轉，突然另一輛由陳姓男子駕駛的小貨車未減速直接衝過路口，兩車當場猛烈相撞。撞擊力道之大導致陳姓男子的小貨車失控大甩尾，直接衝入路旁的麵攤。

現場民眾表示，聽到很大的撞擊聲，大家立即跑過去查看情況。麵攤老闆娘則表示，當時客人剛好吃飽離開，她正好去廁所，才剛出來就聽到一聲巨響，如果不是這樣的話，她可能就會被夾住。所幸當時老闆與老闆娘都不在餐檯前，而是在民宅裡，躲過了貨車的衝擊。不過麵攤設施撞得東倒西歪，櫃台、洗碗槽、瓦斯桶都散落一地，停在門前的機車也遭到波及。

麵攤一片狼藉，業者說幸好當時去廁所，躲過死劫。（圖／TVBS）

事後，肇事的陳姓駕駛曾要求不要報警，表示希望私下解決，並解釋自己沒看到對方車輛轉過來，因為前面有車輛擋住視線。而被撞的余姓駕駛則表示，他的車子都已經停好在慢車道，對方卻突然衝過來。

林邊分駐所副所長蘇順元表示，陳男駕駛的小貨車不僅撞上余姓男子的車輛，還波及路旁麵攤及一輛普通重型機車，經酒測雙方駕駛均未飲酒，事故也無人受傷。

肇事駕駛一度聲稱「不要報警」，坦言闖紅燈，沒注意對向來車。（圖／TVBS）

陳姓駕駛坦承當時正趕著從林邊送貨到東港，高速通過路口且未減速，事故造成車輛和麵攤的損失需要賠償，但所幸沒有人員受傷，算是不幸中的大幸。