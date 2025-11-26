貨車闖紅燈撞轎車害5傷 民宅.攤商慘遭波及

桃園市 / 綜合報導

桃園平鎮昨(25)日凌晨發生一起車禍事件，一位男子開著小貨車，疑似因為沒有注意紅燈亮起，竟撞上一旁正在右轉的轎車，巨大撞擊力道大，轎車車殼零件四 散 ，還波及路旁民宅及攤商，兩輛車上連同駕駛和乘客共五人受傷，所幸治療後已無大礙，至於車禍的詳細事故原因與肇責，還有待警方釐清。

紅綠燈紅燈亮著，但這時一輛小貨車突然竄出，高速行駛在馬路上，明明紅燈小貨車竟沒有減速，直直撞上一旁正在右轉的轎車，巨大撞擊力道，連路邊監視器都被撞到上下搖晃，轎車車殼零件四濺一地，還波及路旁5間民宅及攤商。

附近攤商說：「一大早來的時候就看到，就在路口就看到那個，滿地都亂七八糟的，然後就是貨車，警察那些都來。」、「幸好那天我晚了十幾分鐘來這邊。」

車禍發生在昨日桃園平鎮區復旦路二段與廣泰路路口，47歲的戴姓男子開小貨車疑似沒有注意紅燈亮起，才會和陳姓駕駛發生碰撞，救護人員獲報後緊急到場救助，小貨車駕駛及乘客拒絕送醫，而轎車駕駛及車上的2名乘客，身上都有多處擦挫傷，三人送醫救治後沒有大礙。

實際回到車禍現場，遭到波及的攤商現在已經拉起封鎖線，往裡面仔細一看，屋內桌子及菜籃，因為猛烈碰撞都已經東倒西歪，掉落一地，附近攤商VS.記者說：「目前還沒有整理完畢也不能做生意，(你覺得有損害到嗎)，是稍微一點而已。」

桃園平鎮分局交通組組長王瑞程說：「經檢測雙方值酒測值均為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。」所幸遭撞擊的店家，當時沒有營業，才沒有讓這場意外，釀成更大傷害，至於車禍的詳細事故原因與肇責，還有待警方釐清。

