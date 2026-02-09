貨車駕駛疑恍神 迎面直撞「派出所」車頭毀

物流公司貨車撞進派出所前方坡道，車頭嚴重變形卡在柱子之間，擋風玻璃破裂。（圖／東森新聞）





年前要送的貨物太多累了嗎？新竹一名物流貨車司機一早行經東門圓環，疑似精神不濟，貨車直接衝撞東門派出所前方梁柱，撞擊力道大，發出巨響，值班員警都嚇壞。警方將受困的駕駛救出，並通知拖吊車業者前來拖吊。

物流公司貨車撞進派出所前方坡道，車頭嚴重變形卡在柱子之間，擋風玻璃破裂，滿地都是零件碎片。警消獲報到場，同時通知拖吊業者，但怎麼拉都拉不出來，最後只能將車輛吊起。

事發就在新竹，一名50歲史姓司機9日早上10點多開著物流公司貨車，行經東門圓環，疑似精神不濟，貨車直直衝撞東門派出所，駕駛還一度受困於車中，由於撞擊力道大，瞬間發出巨響，連值班員警都受到驚嚇，所幸無人受傷。

疑似恍神釀禍，是不是過年前貨物太多，司機送貨太累影響，詳細車禍原因有待警方調查釐清。

