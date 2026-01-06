貨車駕駛貼太近急煞 失控慘撞如「彈珠台」

國道一號傳出驚險追撞事故。（圖／東森新聞）





國道一號傳出驚險追撞事故。5日下午近3時許，一名26歲簡姓男子駕駛白色小貨車，行經中山高324.7公里處時，疑似因未保持安全車距，緊急煞車導致車輛失控，先是撞擊中線車道大貨車，隨後又彈飛撞向內側護欄，事故造成該路段車流嚴重回堵。



根據後方車輛行車紀錄器畫面顯示，簡男原本行駛於內側車道，疑似跟車過近，突因前方路況急踩煞車，輪胎瞬間摩擦地面冒出陣陣白煙，整輛車隨即失控向右偏移，猛力撞上中線車道的一輛大貨車。由於大貨車噸位較重，遭撞後僅受輕微車損，反倒是肇事的白色小貨車受到反作用力推擠，被彈回內側猛撞護欄才停下。

強大的撞擊力道導致白色小貨車車頭毀損嚴重，不僅保險桿脫落、燈殼破裂，連車門也因擠壓變形。所幸後方駕駛見狀反應迅速，緊急煞停，才未釀成嚴重的二次追撞事故。



警方獲報後趕抵現場處理，經初步調查，雙方駕駛酒測值均為零。警方指出，肇事原因初步研判為簡姓駕駛未保持行車安全距離所致。國道警方也特別呼籲，高速公路車速快，駕駛人應時刻保持警覺並預留適當的安全距離，切勿貪快緊貼前車，以免發生類似危險。

