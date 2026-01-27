貨車"液鹼"沿路洩漏! 14名騎士打滑慘摔 熱心民眾幫指揮交通

生活中心／陳佳侖 、賴國彬 桃園報導

桃園一輛載運清潔劑原料"液鹼"的貨車，昨天（26）下午3點多，因為槽筒門閥損壞，"液鹼"沿途洩漏，造成14名機車騎士，因此打滑慘摔，所幸後來有熱心民眾幫忙指揮交通，避免更多無辜騎士受害，警方獲報後，也立刻調閱監視器找到釀禍的大貨車，將依法對司機開罰。

機車騎士才剛起步準備左轉，沒想到卻遭不明液體打滑，摔了好大一跤，在柏油路面滾了好幾圈，實在好疼。

監視器畫面拍下，路面殘留大量不明污漬，導致不少路過的機車騎士都差點摔車。

就怕又更多騎士滑到受害，有熱心民眾不畏寒風，在路旁幫忙指揮交通，事件就發生在26號下午3點多，一輛載滿清潔原料「液鹼」的大貨車，行經桃園大興路和文中路口時，因為槽筒閥門損毀，導致液鹼沿途洩漏，造成路面濕黏，造成14輛機車相繼打滑、騎士慘摔。

熱心民眾幫忙指揮交通。（圖／kai_chi_kang Threads）龍安所副所長 王際華：「本所接獲報案立即與交通中隊同仁封鎖該路段並進行交通疏導，同時通報清潔隊及環保人員，到場鋪設木屑及清洗路面，以避免危險，依道路交通處罰條例第30條第一項第二款規定舉發，後續由警方釐清肇事責任。」

警方獲報緊急封鎖路面並進行交通疏導。（圖／民視新聞）警方獲報後，趕緊通報清潔隊，出動強力灑水車清洗路面，因為貨車所載運的"液鹼"學名叫"氫氧化鈉"，廣泛應用於工業清洗，也是製造肥皂、清潔劑的成分之一，具有較強腐蝕性。

長庚醫院臨床毒物中心主任 顏宗海：「液鹼的話，這種化學物質它有高度的腐蝕性，碰到皮膚可能會引起皮膚的潰瘍，還有會不舒服。」

專家提醒，一旦接觸到"液鹼"，要立即用大量水清洗，若身體出現不適症狀，就要馬上就醫。

