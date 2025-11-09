貨輪冒煙困「鳳凰」預估路徑！空勤總隊救援畫面曝

高雄外海一艘貨輪，今（9）天中午12點多，突然發生動力喪失事故，且停留位置，正處在鳳凰颱風預估路徑上。船上6位船員決定棄船逃生，並向我方求助。內政部空勤總隊獲報後，立即整備出動搜救，順利協助6名船員脫困，後續交由航警及外事人員接手。

空勤總隊獲報後，立即整備出動搜救。圖／台視新聞

船員們所在的貨輪，船身冒著煙，在海上載浮載沉，據了解，這是一艘坦尚尼亞籍貨輪，行經高雄西南方約53海浬，貨輪突然動力喪失無法再前進，且不巧的是貨輪位置就位於鳳凰颱風預估路徑上，情況危急，船上共6名船員決定棄船逃生。

該貨輪向我方求援，空勤總隊全副武裝，從直升機上緩緩降落，搜救人員小心翼翼將船員們用繩索固定，再以兩人一組吊掛方式，將船員們全數救上岸，所幸船員們無人受傷，後續將交由航警及外事人員接手處理。

