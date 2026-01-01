貨輪擱淺花蓮化仁海灘 拖船搶救也受困！1船員傷

花蓮縣 / 張益鈞 胡冠廷 江煜文 花蓮報導

根據氣象署觀測，今(1)日在花蓮近海，浪高達4到4.5米，沿岸的平均風有6級、陣風更達8級。上午有艘巴拿馬籍的散裝貨輪在化仁海灘擱淺，而前往救援的拖船也因風浪不佳失去動力，同樣擱淺，而船上都有人，尤其拖船上還有5名船員一度等待救援。現場風強、浪大，空勤利用吊掛的方式，將人一一救出，其中有位船員頭部有撕裂傷，但全員都沒有生命危險。

巨浪猛力拍打岸邊，右邊有艘貨輪擱淺，在海面上載沉載浮，現場風大浪強場面驚險，但不只貨輪，另一側獲報趕到場救援的港務公司拖船，也難敵大浪也在岸邊擱淺，船身一度因浪嚴重傾斜，待救的貨輪救援的拖船，都不敵波濤洶湧的巨浪，從空拍畫面來看更驚險，大浪打上船身的那一剎那，拖船一度回正，不到5秒浪況威力稍微減弱，又撐不住往旁傾倒，而兩艘船上都有人。

海巡署東部分署第一二岸巡隊副隊長吳正達說：「(拖船上)一名船員頭上有撕裂傷，通鴻輪(貨輪)的部分，船員都均安全。」貨輪上共有12名台灣籍船員，5名菲律賓籍船員，而拖船上則有5名船員，其中一名台籍船員更因此受傷，這起擱淺意外，1日早上9點多，發生在花蓮市南濱的化仁海灘，航港局表示，巴拿馬籍散裝貨船，是因為主機故障，東北季風強勁，還沒修復完成就往南漂靠近岸邊，而拖船在救援過程中，因為風浪不佳失去動力，也擱淺了纜繩還全斷。

根據氣象署觀測，在花蓮浪高達4到4.5米，近海沿岸的平均風有6級陣風更達8級，而外海一點風力還會更大，海況差救援過程也險象環生，空勤利用吊掛方式，將拖船上受困的5名船員一一救出，全都平安無事，至於救援工作不停歇，航港局協調打撈公司，調派大型拖船救援，不讓擱淺影響持續擴大。

原始連結







