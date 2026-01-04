貨輪擱淺花蓮外海 人船平安脫困

巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」，擱淺在花蓮溪北側海灘，海巡署東部分署動員岸海勤務展開救援，順利將「通鴻輪」脫淺。 (海巡署提供)

記者林中行∕花蓮報導

海巡署東部分署四日表示，巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」，元旦擱淺在花蓮溪北側海灘，前往救援的台港公司拖船也跟著擱淺，分署獲報後即動員岸海勤務展開救援與戒護任務，順利將「通鴻輪」脫淺且船員平安，隨後平安進入花蓮港。

中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」一日進靠花蓮港二十二號碼頭卸貨，因主機故障，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁沙灘，船內十七名船員無傷亡。花蓮港務分公司調派二艘拖船出港拖帶，因海象惡劣，拖船也失去動力擱淺，空勤直升機將拖船內五人吊掛救出，其中一人受傷送醫。

海巡署東部分署副分署長王寶庭表示，元旦接獲事故通報後，立即啟動聯合應變機制，由空勤總隊及海巡署吊掛分隊同仁奮勇冒險將台港公司拖船受傷及遇險船員以吊掛方式後送就醫，並持續派遣岸際及海上勤務能量於現場戒護與監控。

王寶庭指出，巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」由「冠軍輪」及「天行者」等二艘拖船實施脫淺作業，並由巡防艇PP-10078在周邊海域全程戒護，經查現場未發現油汙外洩情形，隨後成功進入花蓮港泊靠二十二號碼頭。

王寶庭強調，後續將持續派遣岸際與海上勤務，掌握台港公司拖船擱淺最新動態，並配合相關機關辦理後續作業，以維護東部海域航行安全及守護海洋環境。