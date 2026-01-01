貨輪花蓮海域故障 救援拖船也擱淺5人吊掛脫困

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮港務公司拖船今天中午12時許前往化仁海堤附近海域拖帶受困的散裝貨船，因風向不佳，拖船絞到纜繩，失去動力擱淺，1人頭部撕裂傷。空勤直升機出動吊掛，將拖船受困5人救出。

交通部航港局東部航務中心說明，中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」預報今天上午9時30分進靠花蓮港22號碼頭卸貨，於堤口錨地等候領港登輪時，因主機故障，嘗試自行修復時，遭強勁東北季風吹向岸際。

東部航務中心表示，花蓮港務分公司調派2艘拖船出港拖帶，救援過程風浪不佳，拖船於下午1時許絞到纜繩，失去動力擱淺，原本掛在「通鴻輪」船上的纜繩也因風浪大纜繩全斷，立即通報海巡署及花蓮縣消防局協助救援，另1艘拖船返港待命。

海巡署東部分署一二岸巡隊副隊長吳正達表示，接獲通報拖船內共5人，其中1人頭部撕裂傷需要救援，岸巡隊出動近40名人力投入現場應變。

花蓮縣消防局及海巡人員，評估海象惡劣，船體遭浪拍打劇烈搖晃，評估無法施放小艇靠近拖船接駁，向空勤總隊請求直升機救援，下午3時許空勤抵達，陸續將拖船內5人成功吊掛，降落於德興棒球場。

空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，拖船內48歲游姓人員頭部5公分撕裂傷，意識薄弱無行動能力，直升機降落後，由警消協助後送至醫院治療。

一二岸巡隊掌握，通鴻輪內共上17名船員，12名台灣籍、5名菲律賓籍，船隻相對穩定，沒有立即危險且無人員受傷。航港局東部航務中心已協調亞洲打撈公司調派大型拖船前往救援，預計今晚8時許抵達。

一二岸巡隊表示，海巡署已於現場開設前進指揮所，密切掌握潮汐、風浪、船舶狀況及檢視有無油污情形。（編輯：黃世雅）1150101