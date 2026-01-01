貨輪花蓮溪口失去動力 救援拖船也坐灘! 海巡署緊急出動 吊掛5人脫險

海巡署空勤吊掛隊順利將拖船上 5 名船員全數吊掛至岸際安全區域。 圖 : 海巡署/提供

[Newtalk新聞] 東部分署接獲花蓮港務分公司今（1）日上午 10 時 4 分通報，1 艘巴拿馬籍貨輪「通鴻」號於花蓮溪出海口約 0.1 海里處失去動力，隨即通報花蓮港務消防隊、第六（花蓮）海巡隊及第一二岸巡隊等相關單位前往戒護，並同步協調警察及消防人力共同應處，共計動員 1 艇、18 車、39 人投入現場應變。

東部分署表示，經初步掌握，現場另有 1 艘前往執行救援「通鴻」貨輪脫困之拖船，因受強勁風浪影響，於作業期間坐灘受困，拖船上共 5 人，其中 1 人身體不適。為確保人員安全，第九巡防區立即申請空偵機實施吊掛，拖船上 5 名船員均由海巡署空勤吊掛隊順利全數吊掛至岸際安全區域。

東部分署指出，目前第九巡防區已開設前進指揮所，並持續監控潮汐、風浪及船體狀況；花蓮港務分公司亦已啟動應變機制，並協調基隆港冠軍號拖船實施拖困作業，海巡署同步強化岸際巡視，嚴密掌握是否有油污外洩情形，以守護花蓮東海岸生態，全力確保人命安全。

海巡署直升機緊急出動救援受困船員。 圖 : 海巡署/提供

海巡署空勤吊掛隊進行吊掛救援任務。 圖 : 海巡署/提供

海巡署人員護送受困的船員。 圖 : 海巡署/提供

海巡署人員護送受困的船員安全返回地面。 圖 : 海巡署/提供

海巡署人員以直升機護送受困的船員安全返回地面。 圖 : 海巡署/提供

海巡署人員護送受困的船員安全返回地面。 圖 : 海巡署/提供