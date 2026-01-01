貨輪花蓮溪口失能及拖船坐灘 海巡署協助救援脫困

海巡署東部分署接獲花蓮港務分公司通報，今日(1日)上午10時，1艘巴拿馬籍貨輪「通鴻」號於花蓮溪出海口約0.1海里處失去動力，隨即通報花蓮港務消防隊、第六（花蓮）海巡隊及第一二岸巡隊等相關單位前往戒護，並同步協調警察及消防人力共同應處，共計動員1艇、18車、39人投入現場應變。

東部分署表示，經初步掌握，現場另有1艘前往執行救援「通鴻」貨輪脫困之拖船，因受強勁風浪影響，於作業期間坐灘受困，拖船上共5人，其中1人身體不適。為確保人員安全，第九巡防區立即申請空偵機實施吊掛，拖船上5名船員均由海巡署空勤吊掛隊，順利全數吊掛至岸際安全區域。

東部分署指出，目前第九巡防區已開設前進指揮所，並持續監控潮汐、風浪及船體狀況；花蓮港務分公司亦已啟動應變機制，並協調基隆港冠軍號拖船實施拖困作業，海巡署同步強化岸際巡視，嚴密掌握是否有油污外洩情形，以守護花蓮東海岸生態，全力確保人命安全。