貨運尾牙3男酒後起衝突 警方快打到場帶回偵辦

〔記者歐素美／台中報導〕貨運業者昨晚在台中市梧棲區某知名餐廳舉辦聯合尾牙，不料，陳男與邱男因之前在工作中曾發生不愉快，兩人在場中爆發衝突，邱男並找來楊姓男子毆打陳男，清水警分局獲報到場，因3人皆不提告傷害，警方依社會秩序維護法將3人送辦。

10日晚間9時17分，清水警分局梧棲分駐所獲報，在梧棲區文化路二段某知名餐廳內，發生糾紛案件，警方立即啟動機動快打警力到場，但警察到場時，現場已無衝突。

警方調查，現場為貨運同業聯合尾牙，陳男與邱男因先前曾在工作中發生不愉快，遂發生口角，陳男爆粗口並以腳踹邱男，引起邱男不悅，同夥楊男毆打陳男，造成陳男頭部受傷，因雙方均表示不提告傷害罪，警方依社會秩序維護法將陳男、邱男、楊男等3人帶回偵辦。

