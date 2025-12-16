貨運曳引車拉倒電桿 禍及女騎士輕傷

(新北市消防局第五大隊提供)

記者黃秋儒／新北報導

一輛營業貨運曳引車今（16）日7時8分駛經三峽區白雞路26號時，車身不慎拉扯到電線致電線桿倒塌，電線波及一部機車致騎士（50多歲女子）手腳擦傷，由消防局第五大隊救護車送恩主公醫院醫治，現場正義街目前雙向道路無法通行，由6名警力疏導中。

三峽警分局指出，警方現場量測大貨車高度4.2公尺，有超高0.2公尺，依規定開罰。詳細肇事原因，調查釐清中。另事故造成添福、嘉添等一帶停電約596戶，在，預計於17:00修復。