台中西屯路二段日前發生一起交通違規事件，電商特約貨運司機將大型車輛停在路中央卸貨，導致用路人必須跨越雙黃線通行。腳踏車騎士「黃先生」對此感到不滿，與司機發生口角衝突。黃先生痛批：「貨運車在該處停留約十分鐘，若有警察執法，肯定會開出大量罰單！」他以在美、德、奧的生活經驗比較，質疑台灣人對交通違規的容忍度，擔憂十年後交通仍無改善。警方則表示，併排停車最高可罰新臺幣3,000元，若發現違規將依規定開單。

貨運車違停卸貨擋路 單車騎士開嗆怒：台灣人你不生氣嗎。(圖／民眾提供)

廣告 廣告

台中西屯路二段一起交通違規事件引發關注，事件中電商特約貨運司機將大型車輛停在路中央卸貨，導致所有用路人必須跨越雙黃線通行。當事腳踏車騎士黃先生對此情況感到不滿，與貨運司機發生口角衝突。黃先生表示，該路段因貨車違停造成嚴重交通阻礙，不僅影響其他車輛行駛安全，更反映出台灣對交通秩序執法不嚴的問題。事件引發對商業配送與交通安全平衡的討論。

事件發生在台中西屯路二段靠近甘州五街處，當電商特約貨運司機停車卸貨時，拿起手機想與路過的腳踏車騎士黃先生自拍。黃先生對貨運車停在路中間下貨的行為表達不滿，指出所有用路人都必須因此越過黃線，雙方隨即發生口角衝突。在短暫爭執後，貨運司機返回車上繼續卸貨進入電商分店，而黃先生則持續拍攝紀錄整個過程。

事件發生在台中西屯路二段靠近甘州五街處，當電商特約貨運司機停車卸貨。(圖／TVBS)

黃先生描述，當時的貨運車輛非常龐大，類似搬運平台鋼琴的車輛，車上堆疊了約七箱貨物，裡面放置五排物品。他指出，貨運車在該處停留了約十分鐘，期間所有經過的車輛都被迫跨越雙黃線行駛，若有警察在場執法，肯定會開出大量罰單。

現場調查顯示，在事發地點，一旦有車輛違停，兩線道的用路人必須逆向行駛才能通過。記錄顯示，短短10分鐘內，不僅有貨運車違停，就連一般轎車也有類似違規行為。

貨運車在該處停留了約十分鐘，期間所有經過的車輛都被迫跨越雙黃線行駛。(圖／民眾提供)

黃先生強烈批評該電商公司的行為過於囂張，認為公司明知路況狀況卻仍派遣大型車輛前往該店鋪，且這些行為都是預先規劃好的。他提到，根據承包商說法，在店家附近所收到的罰單都可以上繳報銷。黃先生以自身在美國、德國和奧地利的生活經驗比較，指出在這些國家，便利商店都必須設有自己的停車格，而德國民眾更會主動制止類似違規行為。他質疑台灣人對此類交通違規的容忍度，擔憂十年後交通狀況仍無改善。

質疑台灣人對此類交通違規的容忍度，擔憂十年後交通狀況仍無改善。(圖／TVBS)

對此事件，當事電商發表書面聲明表示，如果接獲民眾反映相關事件，平台會通報物流公司進一步了解並改進，並承諾將持續調整配送貨車車型及優化卸貨規劃，以降低對民眾生活與交通秩序的影響。

台中市警察局第六分局何安派出所副所長林成華強調，併排停車違反道路交通管理處罰條例，最高可罰3000元，警方執勤若發現違規行為，將依規定告發開單。

更多 TVBS 報導

去旁邊吵啦！路中央敲窗理論「擋後車」 互拍叫囂提告

3度路上「找車撞」！最後真出事 女子酒後失態原因曝光

控帶觀光客買水果「違停路中央」 真相曝：遊覽車車禍

有片／高雄短褲妙齡女遭「闖紅燈廂型車」猛撞 騰空翻一圈重摔

